白委盼賴「比照審計長」：到國會接受諮詢1.25兆預算

賴清德總統（資料照／曾薏蘋攝）

賴清德總統宣布將提1.25兆元國防特別預算，藍白黨團有意邀賴赴立院國情報告，國民黨團總召傅崐萁2日表態盼賴到立院「有問有答，一問一答」。民眾黨團總召黃國昌則向賴拋出4問，包括是否敢到立院面對質疑，並比照行使審計長人事同意權時方式執行。

民眾黨團2日上午召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民四問賴總統」記者會。黃國昌向賴清德提出4問，針對1.25兆史上最高對美軍購，第一是「敢保證如期交貨？」第二「敢保證即時形成戰力？」第三「敢保證不排擠社福支出？」第四為「請問賴清德敢來國會接受提問？」

被問到希望賴清德來立院國情報告的底線為何，是否希望用統問統答等方式？黃國昌回應，最重要的是請賴清德履行2024年總統大選政見發表會提出的承諾，一般人民要的就是賴清德履行承諾，來國會接受立委諮詢，因為民進黨當初強調叫「諮詢」非「質詢」，那就按照賴清德所謂的「諮詢」，對審計長如何諮詢就怎麼諮詢。

