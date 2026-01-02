即時中心／黃于庭報導

行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。

媒體詢問陳昭姿，若本會期結束後《人工生殖法》還是沒有通過，會按照2年條款約定，還是選擇繼續留任？不過陳並未回答，反倒柯文哲隨即拿起麥克風「這個我們私下討論」，該過的就過，這就是他不高興的地方，該民生法案沒有意識形態，為了黨派之爭卡2年沒有道理，應該盡速通過。

廣告 廣告

至於2年條款是否會有異動空間？柯文哲則說，黨內的問題黨內會解決，遵照黨的機制，自己今天真的是為了陳昭姿而來，也不是不幫忙，只是剛好坐牢1年沒辦法，直到上週二（12/23）言詞辯論才結束。

外界好奇會拜會韓國瑜嗎？柯文哲表示「不要說拜會，拜訪啦」，他跟韓國瑜本來就交情不錯，就算朋友也可以大家去吃飯、喝茶，不要搞得好像什麼黨對黨談判，「沒有啦，我跟韓國瑜本來就是好朋友，這有什麼奇怪嗎？」

原文出處：快新聞／白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了

更多民視新聞報導

盧秀燕又自嗨？台中跨年喊「馬麻愛妳」 金馬影帝批：不要自取其辱

太扯！綠提案譴責中國圍台實彈軍演 藍白立委竟聯手否決

現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度

