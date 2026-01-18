白委聲援林宸佑遭羈押挨批法盲 律師：檢搜證嚴謹才能連過兩關

律師黃帝穎說明，法辦新聞主播是矚目案件，檢察官要蒐證嚴謹才能在法院連過兩關。（資料照片／翻攝林宸佑臉書）

中天新聞記者「馬德」林宸佑因涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，獲民眾黨立委張啟楷等在野人士聲援。對此，律師黃帝穎今天（18日）說明，法辦新聞主播是矚目案件，檢察官蒐證嚴謹才能在法院連過兩關。主播若對現役軍人發展組織涉犯《國安法》是7年以上重罪，狠批張啟楷等法盲瞎挺者應加強法治教育。

橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反《國安法》等案，據了解，林宸佑會被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵片，還涉嫌洩密，總統賴清德去年7月赴左營營區巡視等，法院昨下午裁定林收押禁見。

律師黃帝穎今在臉書發文表示，現役軍人若拿錢背叛職務或國家忠誠義務，更涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，最重無期徒刑。國防部回應媒體報導「林姓民人涉國安法案」指出，國安局依國安聯防機制，已統合國防部與調查局展開調查，並循線查獲相關涉案人員，其中包含現役軍人，掌握涉及《國安法》的具體事證。

黃帝穎指出，司法實務上，檢方偵辦新聞主播通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據《刑事訴訟法》強制處分程序，才可能說服法院連過兩關，首先第一關，法院裁准搜索，檢察官蒐證說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票，檢調也才能兵分多路搜索新聞主播及現役軍人處所。

黃帝穎續指，第二關，法院裁定收押禁見，檢察官嚴謹偵辦才能以證據說服法院認定新聞主播及現役軍人等6人罪嫌重大且有羈押必要，法院開羈押庭審酌檢方聲押事由及偵查卷證資料後，檢方蒐證嚴謹具說服力，法院才會裁定被告6人全部羈押禁見。



