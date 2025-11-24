白委訪日 柯文哲笑稱「別買禮物給老婆小孩」 原因曝光

民眾黨前黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌同框拍片，被問到要不要提醒黃買禮物給老婆、小孩？柯笑稱不能講，因為自己從來不買，未來若被比較就麻煩了。（組合圖／摘自柯文哲YouTube）

民眾黨前黨主席柯文哲近期已回民眾黨中央黨部的台玻大樓2樓辦公室辦公。由於民眾黨主席黃國昌將於明（25日）率黨內青年團赴日本東京訪問4天，柯文哲與黃國昌24日同框拍片，對黃表達「戰略確定，剩下就隨機應變」，由於中國最近在跟日本吵架，相信黃國昌一定已有基本態度，所以戰略確定後，剩下戰術就自己發揮。

民眾黨24日透過柯文哲Youtube上傳一支「今天來台灣民眾黨黨部走走～」影片，為柯文哲與黃國昌一同坐在民眾黨攝影棚拍片。民眾黨團主任陳智菡表示，「你是不是知道國昌明天要出訪，今天就班師回朝？」黃國昌笑說，柯文哲應回答「對！他終於出去了，他出去我就可以趕快進來」。

陳智菡笑稱，「害我們都沒有辦法休息，一個太陽出去還有另外一個太陽。」柯文哲則說，「不是啦！其實台灣民眾黨的工作人員都很認真，我們資源這麼少，都是靠很努力才活到現在的。」

而幕僚詢問，「你有覺得這裡很熱嗎？」柯文哲稱「不會啊！我都覺得不夠熱。」幕僚則開玩笑說「這裡有兩個太陽。」逗得全場哈哈大笑。而柯則認為，「這才是真正要講的，兩個太陽比沒有太陽好，我們現在根本就是小黨，哪裡還有什麼？兩個太陽都怕熱度不夠」。

面對黃國昌明天要出訪日本，有無什麼要提醒的話？柯文哲提及，「沒有，他哪裡需要我提醒？反正戰略確定，剩下就隨機應變。因為最近中國跟日本正在吵架，所以相信你（黃國昌）一定會先討論過，然後我們有一個基本的態度， 所以戰略決定了，剩下戰術就自己發揮。」黃國昌則說，扮演善意穩定和平的橋樑。

此外，被問到有無要提醒黃國昌買禮物給老婆、小孩？只見柯文哲沈默不語，隨後稱「不能跟他講，因為我從來不買！如果以後人家開始比較，我就麻煩了，所以最好不要買！」而黃國昌也笑說，為了避免陷柯文哲於不義，「所以我絕對不買」。

陳智菡提及，黃國昌前腳才出去，後腳柯文哲就班師回朝，雙方準備好要再被 做一條見縫插針嗎？黃國昌開玩笑地說，「我覺得讓他們見識到民眾黨的戰力，一棒接一棒，棒子傳過去又傳回來、傳過去又傳回來，讓他們見識到民眾黨的可怕！」

