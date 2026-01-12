白委訪美回台立場轉彎？羅智強：藍白有共識下共同行動

國民黨立法院黨團12日召開「社宅越蓋越少 照顧弱勢攏係假！」記者會。（國民黨團提供）

民眾黨主席黃國昌閃電訪美，外界關注是否可能這一趟回來之後在總預算立場就轉彎，轉向「綠白合」？對此，國民黨團書記長羅智強表示，對於黃國昌訪美給予祝福，藍白兩黨密切保持溝通，會在有共識下採取共同行動。

羅智強對於民眾黨與美方互動表達樂觀其成，並表示在總預算以及新興計劃預算部分，藍白兩黨一直保持溝通與合作，會在有共識下採取共同行動，因為這是攸關立法院的立法有沒有執政者落實執行。

羅智強也強調，這是總預算的延宕，罪魁禍首就是賴清德總統，鑰匙全抓在賴清德手上，只要賴清德對軍人、警消、公教有一顆柔軟的心，按照立法院所通過的法律編列預算，總預算就已經可以審查，也就沒有任何民進黨所稱的預算問題存在。

羅智強表示，按照《預算法》規定，針對新興、急迫的計畫，行政院本來就可以提案，請立法院通過同意動支，「請問行政院到現在提了沒有？」

羅智強說，民進黨最近造謠最兇的預算項目，無論是TPASS、生育補助，民進黨、總統真的擔心這些預算可能斷炊、無以為繼，是否曾向立法院請求同意動支，「你前手不做、後手不做，就是根本不想做，希望能為大惡罷2.0的預算造謠鋪路！」

羅智強也透露，藍白已經在會商，行政院擺爛沒關係，立法院會研究出一個方式，處理急迫且與民生有關的相關預算，還是勸賴清德回頭是岸，不依照立法院通過法律編列預算，這叫做違法預算，不提同意動支新增計畫預算，這就是擺爛，兩個手法只表現出他們想造謠、根本不顧預算的真正心態。

