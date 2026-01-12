白委訪美立場恐180度大翻轉？羅智強：藍白有共識才會行動

民眾黨主席黃國昌閃電訪美，外界關注其返台後是否在總預算立場轉向「綠白合」。國民黨團書記長羅智強對黃國昌訪美表達祝福，強調藍白兩黨持續密切溝通，將在有共識的前提下採取共同行動。

國民黨立院黨團書記長羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強對民眾黨與美方互動樂觀其成，並指出在總預算及新興計劃預算方面，藍白兩黨始終保持溝通合作，會在達成共識後共同行動，因為這攸關立法院通過的法律能否獲得執政者落實執行。

針對總預算延宕問題，羅智強直指罪魁禍首就是賴清德總統，批評鑰匙全握在賴清德手中。羅智強表示，只要賴清德對軍人、警消、公教人員有一顆柔軟的心，按照立法院通過的法律編列預算，總預算就能順利審查，民進黨所稱的預算問題也就不存在。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

羅智強引用《預算法》規定指出，針對新興、急迫的計畫，行政院本來就可以提案請立法院通過同意動支，質疑行政院至今是否提案。他批評民進黨近期針對TPASS、生育補助等預算項目大肆造謠，若真擔心這些預算可能斷炊、無以為繼，是否曾向立法院請求同意動支。

羅智強痛批，「你前手不做、後手不做，就是根本不想做，希望能為大惡罷2.0的預算造謠鋪路！」他透露藍白已在會商，即使行政院擺爛，立法院也會研究出方式處理急迫且與民生相關的預算。

立法院。（資料照／中天新聞）

羅智強呼籲賴清德回頭是岸，不依照立法院通過法律編列預算就是違法預算，不提同意動支新增計畫預算就是擺爛。他認為這兩個手法只表現出民進黨想造謠、根本不顧預算的真正心態。

