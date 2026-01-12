白委訪美自爆為兩件事 吳思瑤酸：軍購跟關稅可以用快閃方式進行？

民眾黨主席黃國昌、候任白委王安祥、民眾黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇11日啟程訪美華盛頓，將聚焦國防與高關稅議題，並與美國政府部門進行面對面會談，預計台灣時間14日清晨回台。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌昨（11日）突快閃訪美華盛頓，行程地點保密到家，僅透露聚焦國防與高關稅議題，預計台灣時間14日清晨抵台、當天上午召開記者會對外說明，使外界關注民眾黨是否將對軍購案立場轉彎。綠委吳思瑤質疑，「軍購跟關稅是可以用快閃方式進行的嗎？」她認為，只是因為民眾黨前黨主席柯文哲重出江湖太搶戲，黃一夕淪為邊緣人，才出國去找能大作文章的戲碼。

被問到怎麼看黃國昌自己提延會，現在又出訪美國？吳思瑤12日於立院受訪時表示，黃國昌永遠在打臉自己及雙標，過去黃如何義正詞嚴批判會期中出國的立委是「薪水小偷」，以及大罵別人利用任期「畢業旅行」，這些都是黃國昌過去說的話，「但他就是『雙標昌』，我們又再次看到例證。」

吳思瑤提及，對於黃國昌此次快閃美國，「我們倒是非常納悶，軍購跟關稅是可以用快閃方式進行的嗎？」不要消費國家重要國防軍購，以及行政部門經過5次實體談判的關稅作為，「黃國昌快閃美國行的核心，真正目的應當是因柯文哲重出江湖太搶戲，黃國昌一夕淪為邊緣人，在台灣沒了容身之地，只好出國去找一些能夠大作文章、搶戲作秀的戲碼。」

吳思瑤指出，不管是軍購或關稅，不過都是黃國昌拿來做幌子，就不必跟對方認真，倒是要呼喚黃國昌及民眾黨，「延會是你提的，趕快回來審預算跟法案。」黃國昌如今自證其罪，提延會卻落跑當薪水小偷，延會毫無正當性。

至於是否出現「綠白合」機會？吳思瑤重申，「黃國昌閃電赴美行，到底真的談軍購嗎？我們實在是非常存疑。」但黃國昌若能看見台灣國防強化需求，回國後願意跟執政黨進行軍購相關溝通，當然是樂見其成。

吳思瑤認為，黃國昌談軍購很可能不過是個幌子、自抬身價，如果真的挺軍購，那就留在台灣讓軍購預算付委審查，要多少資料跟資訊都可看好看滿、全面監督，為何要捨近求遠？難道黃相信在美國看到的軍購資訊才是資訊，而不相信在台灣國會由執政黨提供的資訊？這再次看到黃國昌的雙標。

