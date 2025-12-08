白委轟NCC縱容假新聞 推「改革三箭」讓媒體財務透明

白委質疑NCC縱放假新聞，代理主委陳崇樹表示，委員只剩3位難舉行委員會。（圖／報系資料照）

立法院交通委員會8日審查《衛星廣播電視法》修正草案，民眾黨立委怒轟NCC對媒體涉入詐團洗錢案及製造假新聞「輕輕放下」，並提出「改革三箭」，主張媒體應公開發行（IPO）並揭露政府標案金流，杜絕媒體成為財團炒地的副業。

民眾黨立委黃國昌指出，2024年檢調偵辦「王牌交易所（Ace Exchange）」詐騙案，發現媒體集團旗下公司不僅入股詐團成立的宣傳公司，甚至將該公司設於集團大樓內，形同在電視台內設立「洗錢中心」。對此，NCC代理主委陳崇樹回應表示該公司已解散、合作終止。黃國昌痛批NCC態度消極，強調媒體經營者的「適格性」應是持續性審查，質疑「投資設立洗錢公司，還具備媒體經營者的適格性嗎？」

此外，針對該集團曾報導「藍白立委刪除體育署11億預算」一事，黃國昌直指這是徹頭徹尾的假訊息，實際上僅刪減約10萬元，業者事後卻以「時間差」與「疏誤在所難免」塘塞。黃國昌質疑，NCC面對集團性操作抹黑在野黨的行為，至今未有具體處置，陳崇樹解釋，因委員會無法召開，目前僅能送諮詢會議處理。

民眾黨立委張啓楷提出民眾黨版《衛廣法》修正案的「改革三箭」，張啓楷表示，電視台握有第4權，對國家發展影響巨大，但現在許多電視台變成財團的「副業」，甚至以此進行土地開發。因此，修法重點在於要求廣電媒體必須「公開發行」，讓股權與財務資訊透明化，接受全民監督。

張啓楷進一步指出，過去發生電視台違法入股中嘉系統案，因層層轉投資導致NCC難以監管。為此，修正草案增列條文，要求經營新聞頻道的業者，必須在每年6月30日前，揭露主要廣告收入來源、負責人及持股超過10％的股東資訊；同時，針對政府採購、補助及廣告收入，也必須全數揭露，避免「政媒一體」或「黨檢媒一體」的亂象。

對於立委要求媒體公開發行，陳崇樹答詢時持保留態度，認為《衛廣法》與《有線廣播電視法》規範對象的資本規模與商業模式不同，強制公開發行未必適用。至於委員會停擺問題，陳崇樹坦言目前僅剩3名委員，無法召開委員會議處理重大議案；張啓楷則強烈要求陳崇樹應向行政院長卓榮泰反映，盡速補足NCC委員缺額，勿讓獨立機關持續癱瘓淪為政治打手。

