白委透露強抗戰 綠黨團轟：跟國民黨私下講好「不是黑箱是什麼？」

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》後，民眾黨已表態將要上街抗議，民眾黨主席黃國昌17日再爆，16日與國民黨一同開會討論下一步，更預告「要有長期抗戰的準備」；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，過去黃國昌擔任時代力量立委時，動不動就批民進黨、國民黨在黑箱協商，如今卻跟國民黨私下講好憶起長期抗戰，這不是黑箱那是甚麼？

鍾佳濱表示，這是自證己罪，立法院第9屆時黃國昌是時代力量立委，他最喜歡去衝撞所謂的黑箱協商，他認為只要國民黨黨鞭跟民進黨黨鞭在一起，不管是喝咖啡還是抽菸，他就衝進來說「你們搞黑箱協商」。

他批，現在國民黨跟民眾黨，尤其是立法院民眾黨團總召黃國昌，去跟國民黨講好要一起長期抗戰，「難道這不是黑箱的協商是什麼？」，兩個黨先私下講好了，再來要求韓院長按照他們的決議來執行。

針對今日下午原本預計召開的黨產條例修正案黨團協商臨時取消；鍾佳濱則說，這是民眾黨一貫的手法啦，對於一些爭議性法案怕自己被指責前後不一、雙標，所以就選擇缺席或者不投票，上週五（12日）在倒改年金的表決，民眾黨表面上有自己的提案，但在選擇表決國民黨的提案時不參與表決，不參與就是護航國民黨通過倒改年金的制度。

他痛批，所以遇到黨產條例修正案的爭議，民眾黨過去一直口口聲聲，包括黃國昌都說要追討黨產，但是不參予協商形同缺席，而且還施壓要協商延期，但依《立法院職權行使法》召開的協商，本來就在協商期1個月為之，如果不來協商期照走，時間一到還是會交付表決。

鍾佳濱指出，過去這樣的例子國眾已示範過好幾次，民進黨一再主張應該進行實質有效的協商，然而他們不但不進行，現在為避免自己的立場被社會質疑，乾脆缺席或者要求協商取消、延期，就是避免民眾黨、避免黃國昌本人在黨產上的立場前後不一受到社會的質疑。

他強調，等著看未來黨產條例在立法院二三讀表決時，民眾黨除之前不參與協商或不協商的表態之外，也可能在投票時重演以棄權、不參與投票的方式隱匿自己的立場，逃避社會的譴責，而兩黨講好再要求韓國瑜將黨產部分的協商取消，就是典型的黑箱合作以逃避社會的監督，這樣的黑箱應該攤在陽光下，既然他自己承認，就留給社會自有公評。

