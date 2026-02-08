白委：政院應速補提名 藍委：NCC最應該廢掉

NCC爭議不斷，如今委員人數不足，陷入停擺。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）「團滅」倒數，會否成為綠白合作示範區？台灣民眾黨團總召陳清龍指出，依《NCC組織法》，若立法院不同意致使委員人數未達足額時，行政院長本就有義務於3個月內補足提名，去年11月有4位NCC被提名人未獲立法院同意，如今3個月將屆，請閣揆卓榮泰盡速提名專業人選，別再繼續擺爛。

陳清龍也說，NCC持續癱瘓，卓揆要負最大責任，去年卓屢次承諾要提出名單卻一再跳票，甚至被抓包被提名人早已答應，行政院卻硬是拖到大罷免大失敗後，才將名單送至立法院，還對外宣稱是因部分被提名人「有生涯規畫考量」，如此公然扯謊，完全印證民進黨只想把NCC當成綠營打手，不在乎NCC能否運作。

國民黨團書記長林沛祥表示，NCC成立20年，功能已喪失殆盡，「如果現在問國民，哪幾個部會最應該廢掉？NCC一定是前三名之一。」代表NCC需要很大的改革。

前NCC委員、現任立委翁曉玲表示，她是NCC合憲後的第1屆委員，起初大家期待很高，認為NCC作為獨立機關，可依法公正裁決。但很遺憾民進黨執政後，政治勢力影響NCC，廣電媒體管制愈來愈嚴，後來又把中天新聞台關台，輿論譁然。

翁曉玲說，把中天新聞關台後，民進黨又讓NCC放行鏡新聞，過去大家都認為新聞頻道太多，很久都沒發新聞執照，卻破例發給鏡新聞，且鏡新聞也都未遵守發照時的附款，至今不見幾次裁罰，顯不中立。她感嘆，NCC用換照等手段壓迫言論自由；此外，委員提名也擺爛，好像NCC已是可有可無的單位。

對於行政院至今未提出新的NCC名單，林沛祥說，只要名單公正公允，朝野一定都會支持，但歷來提名都只有「朝」、沒有「野」，呼籲少數政府應尊重多數在野意見，溝通協調。