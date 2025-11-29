白安、鼓鼓、蕭秉治合體點亮耶誕樹！ 許願「希望健健康康平平安安度過每一天」

記者林政平報導／ Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治聯手推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，率先為今年聖誕節揭開序幕。而白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治也於11月29日現身大全聯內湖店，不僅點亮10米高巨型聖誕樹，更在現場暖心獻唱多首歌曲，此次點燈活動還特別邀請陽光基金會與更生少年關懷協會的孩子們參與點燈儀式，讓每一個孩子的心願與期待，都能在耀眼燈光中被看見。

第一次參加點燈儀式的三人也很開心，而場地同時也是鼓鼓學生時期打工的地方，對他來說格外有意義。白安也代表眾人許下聖誕心願：「最近世界沒有那麼平安，希望健健康康平平安安度過每一天。」將所有關懷化作祝福。

點燈儀式後，舞台氛圍持續升溫，白安、鼓鼓、蕭秉治溫暖接力獻唱。白安首先帶來日前發行的新專輯《星期八》同名歌曲〈星期八〉以及〈路邊野餐〉，福利熊、大全熊也上台與白安互動，將舞台化身為一場歡樂的野餐派對。接著，鼓鼓與蕭秉治分別帶來暖心的〈當我變成我們〉和〈520〉，用滿滿的愛意包圍現場觀眾；兩人更現場組起「雙人創作團體」GX合唱新歌〈超人披風〉，鼓鼓化身「聖誕超人」特別走下台跟社福團體的小朋友們一起拍照、合唱。

最後，白安、鼓鼓、蕭秉治首次三人合體，驚喜獻唱 2025 年版〈聖誕夜驚魂〉，全場歌迷跟著大合唱，他們也預告12月初發行的聖誕特輯，將收錄白安、鼓鼓重新詮釋經典歌曲，而蕭秉治新曲〈恆星〉也將收錄其中，用歡樂的音樂正式進入溫韾聖誕季。

