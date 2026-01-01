白安「曾被新竹狂風快吹倒」 2025年再返跨年舞台 苦笑回應了

記者林政平報導／再見2025，迎接2026！蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安分別現身淡水、新竹、高雄的跨年晚會，陪伴大家共度 2025 年的最後一刻，迎向 2026 嶄新的一年！白安今年再度回到新竹與大家一同跨年，回想起 2024年於新竹跨年時，白安不敵「風城」強烈風勢，差點被吹走的經典畫面，至今仍讓人記憶猶新。

這次再度與新竹的風二度交手，白安笑說自己已經「吃胖了一點」，準備好再與新竹的歌迷們一起度過2025年的最後一天。除了替自己增重對抗風勢外，白安也貼心準備草莓巧克力送給台下觀眾，笑稱要和大家一起變重、不被風吹走。她也分享自己的生活態度：「如果對抗不了風，就隨著新竹的風飛揚吧！」

鼓鼓驚喜與AcQUA源少年、陳漢典組7人男團唱跳嗨翻現場。（圖／相信音樂）

鼓鼓呂思緯登上「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會舞台，驚喜攜手AcQUA 源少年及陳漢典，合體組成7人的跨年限定大男團，歌手、主持、唱跳、男團的跨界合作令觀眾又驚又喜！除了帶來〈好了啦〉、〈可以唷〉等「口頭禪系」唱跳歌曲外，更驚喜加入才藝Solo表演，鼓鼓大打一番爵士鼓，為高雄帶來專屬限定的演出。

而這次特別企劃，三組人馬皆卯足全力，不僅私下相約多次討論演出內容，更特地安排超大攝影棚，完整重現跨年舞台進行綵排，展現十足誠意。而鼓鼓也邀請近期甜蜜新婚的陳漢典同台合唱〈當我變成我們〉，溫馨幸福的舞台氛圍，為跨年夜增添滿滿祝福。演出結束後，限定男團們也齊聚後台一同倒數迎接新年，並共享高雄絢爛的跨年煙火秀；鼓鼓也期待2026年即將問世的全新專輯，能為大家帶來更多驚喜與震撼。

蘇慧倫今年跨年火力全開，一晚連趕兩場，首先登上「閃耀新北1314跨河煙火」舞台，為了這次特別的雙主場跨河慶典與煙火盛會，她特別準備浪漫氛圍的回憶殺歌單，接連獻唱〈鴨子〉、〈Lemon Tree〉、〈抬頭紋〉、〈被動〉等代表作，勾起全場滿滿青春回憶。緊接著，蘇慧倫馬不停蹄趕場「新竹 ON LOOP 不斷電」2026大新竹跨年晚會擔任壓軸演出，陪大家一起倒數。

蕭秉治2025跨年夜連趕桃園、新竹兩地舞台，接力獻出精彩演出迎接新年！他特別將完封北高雙蛋的《活著 Alive》演唱會視訊內容與舞者造型完整搬上跨年舞台，讓現場觀眾也能感受到演唱會等級的震撼演出。

