白安北京巡演遇初雪喊「幸運」 零下三度應景首唱〈雪人〉

白安日前赴北京遇上初雪，開心走入浪漫雪白世界。（相信音樂提供）

「創作才女」白安日前發行新專輯《星期八》，並隨即展開《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會，上週末她前往北京、上海開唱，剛抵達北京便巧遇當地入冬後的「初雪」，零下三度的低溫，讓怕冷的她一踏出機場就把自己包得密不透風，全身上下只露出一雙眼睛，笑說：「太冷了，把我自己包起來！」白安也在演出前走進雪白世界散步，冬日美景讓她情不自禁哼唱起新歌〈雪人〉，讓這趟北京行浪漫又難忘。

白安將《路邊野餐》演唱會訂製的「星期八幻彩DJ台」以及空氣沙發原汁原味帶往北京，12日於下雪的北京開唱，讓她直呼自己非常幸運，「一來到就遇到北京今年的第一場雪，超級榮幸可以跟你們一起擁有今天的回憶！」她也在台上向冒雪前來的歌迷致謝：「真的非常謝謝你們，穿越雪來到這裡看我，真的很感動。」

白安在演唱會上翻唱范曉萱的歌曲〈雪人〉，相當應景，她更笑談北京站的有趣觀察，幽默分享：「覺得今天是我演出現場看過最多高個子的一場，大家真的好高！不愧是北方。」

經過前一日北京的低溫洗禮，白安隔日前往上海演出，演唱到寫給過世爸爸的歌曲〈我該用什麼才能留住你〉時，情緒湧上，忍不住落下眼淚，感性分享：「這首歌對我來說，是演出時最難唱的一首歌，因為每次唱都會想起很多人。」她也坦言，表演這首歌時並非每一場都想哭，但來到上海卻突然情緒特別豐沛。台下歌迷見狀，貼心遞上衛生紙讓她擦拭眼淚，白安笑著向歌迷求救：「有沒有哪個朋友可以讓我好笑一下，幫我轉移注意力！」歌迷們隨即大聲回應「你好美」、「一夜暴富」，熱情又暖心的互動，也成功讓白安破涕為笑，為上海站演出增添溫暖的回憶。

