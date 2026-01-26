白安台北開唱 宇宙人小玉驚喜被合體

「創作才女」白安新專輯巡迴演唱會回到台北開唱，宇宙人小玉現身支持。

記者戴淑芳∕台北報導

「創作才女」白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會日昨終於回到熟悉的台北開唱，媽媽及家人都到場力挺，好朋友們也現身支持，宇宙人小玉要點歌，反被白安順勢cue上台，驚喜合唱展現深厚的友情與默契。

演唱會以〈星期八〉、〈電影類型〉氣勢開場，白安一登場便帶領全場進入屬於她的「星期八世界」。這次白安也特別準備了台北場限定點歌環節，沒想到一個熟悉的聲音點了宇宙人的〈一萬小時〉，結果竟是宇宙人小玉。

白安幽默地順勢cue他：「要不要下來帥給大家看一下？」隨後，小玉驚喜上台，與白安合唱莫文蔚的〈愛情〉，小玉笑說：「很刺激欸，都沒有彩排過！我真的是來看演出的。」

有了小玉的驚喜加持，也讓白安感到相當安心又自在，更直接叫小玉幫自己拿衛生紙，兩人自然又日常的互動，也讓現場觀眾看見他們深厚的友情與默契。

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會走過台中、北京、上海、成都、武漢、深圳、廣州、台北等8個城市後，接下來將於3月7日於高雄後台 Backstage Live舉行最終場，門票於拓元售票系統熱賣中。