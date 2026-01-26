白安唱出思父情！坦言巡演唱8場哭5場 揭低潮內幕謝「朋友群組」打氣

白安躺透明數羊床上，躺唱〈我該用什麼才能留住你〉靜靜懷念父親，坦言唱8場哭5場。相信音樂提供

「創作才女」白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會25日於台北Zepp New Taipei 盛大開唱，這也是她此次巡演的第8場。終於回到家鄉台北，白安難掩興奮地直呼：「很開心回到長大的地方，唱歌給你們聽！」現場除了媽媽與家人力挺，星友包括宇宙人小玉、傻子與白痴蔡維澤、守夜人秦旭章等人都現身支持。白安看見台下好友身影，忍不住打趣問道：「他們都很久沒看我演出了，不知道今天看完，有沒有覺得我有長大了一點！」

演唱會充滿實驗性與私密感，白安特別在台上準備了「透明數羊床」與「空氣沙發」，在演唱〈臥室音樂〉時慵懶坐臥，隨後更直接平躺在透明床上高歌，彷彿將演唱會搬進了自己的私人房間。

白安對歌迷感性表示：「希望你們來到這裡，有回家的感覺！」然而這份愜意在唱到獻給亡父的歌曲〈我該用什麼才能留住你〉時轉為濃烈哀傷，她坦言這首歌是全專輯最難唱的一首，「唱 7 場大概會哭 5 場」，希望能用歌曲將想念的聲音留存下來。

宇宙人小玉驚喜「亂入」合唱！白安低潮靠群組打氣：需要朋友

台北場限定的點歌環節驚喜連連，現場突然有熟悉聲音點了宇宙人的〈一萬小時〉，白安一看竟是小玉本人，隨即幽默cue他上台：「要不要下來帥給大家看一下？」小玉在完全沒彩排的情況下驚喜登台，兩人合唱莫文蔚的經典歌曲〈愛情〉。

小玉笑稱真的只是來看演出的，過程非常刺激；白安則透露，自己上週過得非常累、情緒低落，全靠與小玉及好友們的「打氣群組」互相加油才挺過，直言這世界上真的很需要朋友。

宇宙人小玉點歌卻被cue上台，未彩排卻驚喜合唱〈愛情〉。相信音樂提供

演唱會不僅有溫馨互動，白安更化身「DJ ANN」在幻彩 DJ 台展現電音面貌，接連帶來〈麥田捕手〉〈不聽〉等曲目，將氣氛推至沸騰。在演唱〈路邊野餐〉時，她更拿起攝影機自拍並即時 live 投放大螢幕，隨後走下舞台與歌迷零距離合影，甚至將攝影機交給歌迷代拍，讓全場充滿驚喜。歌迷也回贈應援手幅，讓白安在冷冬中感到心暖暖，展現與救火隊之外同樣熱情的歌迷連結。

最終場相約高雄！白安《路邊野餐》橫跨 8 城完美回歸

白安《路邊野餐》巡演至今已走過台中、北京、上海、成都、武漢、深圳、廣州與台北等 8 個城市，每一場都注入了她對生活的細膩觀察。隨著台北場圓滿落幕，白安也宣布巡演最終場將於 3 月 7 日在高雄後台Backstage Live 舉行。門票目前已於拓元售票系統熱賣中。



