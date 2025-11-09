白安唱到一半突遭鬧場！太緊張唱錯歌詞 「兇手」竟是3大咖藝人

記者徐珮華／台北報導

「2025台灣米倉田中馬拉松」11月8日、9日登場，首日「520心田中音樂節」選手之夜由九孔擔任主持人，卡司包括「田中學長」任賢齊、宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩及PALLAS帕拉斯。音樂節前一天，任賢齊與鼓鼓提前抵達田中小鎮，一路品嚐在地美食、感受純樸人情味，更巧遇睽違10年再度蒞臨田中的「大甲媽遶境」，為活動增添祝福與熱度。

59歲任賢齊為田中馬拉松獻唱多首經典歌曲。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）

任賢齊與鼓鼓一早8點展開行程，從高麗菜飯、炒麵、米糕、豆花到青草茶樣樣不錯過，造訪冰店時還看見「任賢齊特調果汁」，任賢齊笑說：「這是爸爸最愛的果汁店，我真的從小喝到大！」旅程途中，任賢齊、九孔、鼓鼓與PALLAS恰逢大甲媽遶境，眾人興奮又感動，不僅親自參與扛轎，更首次體驗鑽轎腳祈福，感受滿滿祝福與震撼。

自小在彰化田中長大的任賢齊，一登台便像隔壁鄰居哥哥般親切，接連演唱〈對面的女孩看過來〉、〈心太軟〉等經典曲目，掀起全場大合唱。除了透過音樂與大家同歡，他也將在隔天參與田中馬拉松10公里賽事，一起在田中小鎮留下踏實的腳印，享受田園風光。

鼓鼓出席心田中音樂節開唱。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）

鼓鼓跟著任賢齊在田中趴趴走一整天，親身體驗在地風情，開心表示：「在小齊哥身旁學到很多，不只是音樂、舞台上的專業，更多的是待人處事的道理，這股溫暖來自田中！」他帶來〈為愛而愛〉、〈他一定喜歡你〉、〈簽收我的心〉、〈當我變成我們〉等人氣歌曲，更跑遍全場與觀眾近距離互動、熱情握手，也驚喜預告明年將推出全新專輯，讓歌迷相當期待。

白安獻唱新歌〈星期八〉與〈路邊野餐〉。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）

白安剛發行新專輯《星期八》，參與的實境節目《嗨！營業中》主持群姚元浩、莎莎、鬼鬼特地到場力挺觀賞演出，讓她害羞笑說「你們在台下讓我好緊張」，甚至因太緊張一度唱錯歌詞，還笑著向觀眾要求重唱。隨後3人驚喜登上舞台「鬧場」，姚元浩也分享白安曾答應「要帶他們一起上台表演」，如今終於有機會實現承諾，4人合唱〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，讓現場氣氛嗨到最高點。

《嗨！營業中》鬼鬼（左起）、姚元浩、莎莎驚喜現身與白安（右2）合唱。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）

