白安唱一半遭鬧場狂NG！「這3人」衝上台合唱
最具指標性的運動盛事「2025台灣米倉田中馬拉松」於11月8日、9日熱鬧登場，選手之夜於第一日登場，由「田中學長」任賢齊領軍宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩及PALLAS帕拉斯，以及九孔擔任主持人，現場湧入超過3萬名觀眾共襄盛舉，齊聚彰化田中熱情開唱外也為隔天的田中馬拉松熱力暖身。
而在音樂節前一天，任賢齊便與鼓鼓呂思緯提前抵達田中小鎮，為了重溫熟悉的在地美食口袋名單，眾人一早八點便展開行程，從高麗菜飯、炒麵、米糕、豆花到青草茶等樣樣不錯過，甚至在造訪冰店時還看見「任賢齊特調果汁」，任賢齊笑說：「這是爸爸最愛的果汁店，我真的從小喝到大！」
旅程途中，任賢齊、九孔、鼓鼓與PALLAS也恰逢睽違10年再度蒞臨田中賜福的「大甲媽遶境」，眾人興奮又感動，不僅親自參與扛轎，更首次體驗鑽轎腳祈福，感受滿滿祝福與震撼。結束充滿在地風情的一日田中行後，任賢齊、鼓鼓與眾多歌手們也正式投入「520心田中音樂節」選手之夜演出，為隔天登場的田中馬拉松暖身開唱，用音樂與熱情陪伴所有選手迎接賽事。
「2025台灣米倉田中馬拉松」音樂節新人樂團 PALLAS帕拉斯開場。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）
「心田中音樂節」由新人樂團 PALLAS帕拉斯開場，PALLAS是任賢齊相當支持的樂團，去年更受邀與任賢齊一同登上「超犀利趴13」台北小巨蛋的舞台共同演出，讓這支充滿潛力的新生代樂團備受矚目；這次在心田中音樂節，任賢齊再度邀請他們同台，展現對PALLAS的力挺與肯定。而PALLAS也帶來三首即將收錄於新專輯的作品〈Here goes nothing〉、〈愛你的餘地〉與〈下天堂〉，展現熱血搖滾與細膩情感兼具的音樂能量，並在現場驚喜宣布將於12月正式推出首張專輯《下天堂》，令歌迷相當期待。
「2025台灣米倉田中馬拉松」白安參與的實境節目主持群姚元浩、莎莎、鬼鬼特地到場力挺觀賞演出。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）
「創作才女」白安甫發行全新個人第五張唱作專輯《星期八》，這次帶來深受大家喜愛的新歌〈星期八〉與〈路邊野餐〉，展現全新的音樂能量。白安分享，這是一張充滿快樂與自由氛圍的專輯：「希望大家都能透過音樂進入理想的空間，跟著音樂自在地擺動。」而白安的《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會將於明年1月25日在台北、3月7日在高雄開唱，門票將於11月12日於拓元售票系統開賣。
值得一提的是，白安參與的實境節目主持群姚元浩、莎莎、鬼鬼特地到場力挺觀賞演出，白安一看到熟悉的他們，害羞地笑說：「你們在台下讓我好緊張！」甚至因太緊張一度唱錯歌詞，還笑著向觀眾要求重唱。隨後姚元浩、莎莎、鬼鬼驚喜登上舞台「鬧場」，讓心田中音樂節瞬間變身為節目錄製現場的搞笑歡樂氣氛；姚元浩也分享，白安曾答應過「要帶他們一起上台表演」，如今終於有機會實現承諾，四人合唱〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，趣味又溫馨的畫面讓現場氣氛嗨到最高點。
「2025台灣米倉田中馬拉松」小魏魏嘉瑩手握木吉他登台，自彈自唱最新單曲〈我要把眼淚當汽水〉。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）
小魏魏嘉瑩手握木吉他登台，自彈自唱最新單曲〈我要把眼淚當汽水〉，她分享：「這是一首在你想放棄時很適合聽的歌，希望大家能把挫折當作前進的養分。」以療癒歌聲打動人心。主持人九孔也暖心表示，自己三歲的女兒非常喜歡小魏，讓小魏感到相當開心；隨後九孔好奇詢問小魏這首歌的創作靈感，小魏俏皮回答：「因為演出流汗到嘴巴鹹鹹的，我都用眼淚補充水分。」在大家半信半疑時，她立刻補一句：「開玩笑的啦！我不是暖心歌手，而是冷笑話系歌手！」笑翻全場。接著小魏演唱〈我不配快樂〉、〈你不必無時無刻維持完美的笑容〉、〈喜歡我吧〉等人氣作品，展現細膩而充滿能量的音樂魅力。小魏魏嘉瑩將於 12月28日在台中舉辦《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會，票券於開賣時隨即秒殺，她也驚喜透露將釋出少量加開票券，希望能讓更多歌迷進場，一起分享音樂帶來的感動與勇氣。
「2025台灣米倉田中馬拉松」鼓鼓呂思緯演出時更跑遍全場與觀眾近距離互動。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）
在音樂節前一天就提前與任賢齊一起到彰化田中感受「一日田中人」生活的鼓鼓呂思緯，跟著任賢齊在田中趴趴走一整天，親身體驗在地風情。鼓鼓開心表示：「在小齊哥身旁學到很多，不只是音樂、舞台上的專業，更多的是待人處事的道理，這股溫暖來自田中！」他也希望能把這份溫暖透過音樂與行動傳遞給更多人，並笑說：「分享幸福就會更幸福，希望大家一起在幸福的路上找到屬於自己的幸福！」當晚鼓鼓帶來〈為愛而愛〉、〈他一定喜歡你〉、〈簽收我的心〉、〈當我變成我們〉等人氣歌曲，演出時更跑遍全場與觀眾近距離互動、熱情握手，氣氛嗨到最高點，也驚喜預告明年將推出全新專輯，讓歌迷相當期待。
「2025台灣米倉田中馬拉松」宇宙人熱力全開登場。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）
宇宙人熱力全開登場，接連帶來〈陪我玩〉與〈那你呢〉兩首歡樂又熱血的歌曲，以最歡快的氣氛為所有選手與歌迷注入滿滿能量。緊接著演唱新歌〈不曾寧靜的夜〉，讓「心田中音樂節」的夜晚更加沸騰不寧靜！宇宙人開心表示：「很高興能在田中和大家見面，希望今晚大家都能玩得開心，也祝明天的馬拉松一切順利！」隨後他們演唱〈一起去跑步〉，邀請大家隔天在田中馬拉松上伴隨著音樂的步伐愉快開跑，並驚喜加碼〈藍色的你〉，為現場帶來滿滿感動與驚喜。此外，宇宙人將於12月20日登上台北小巨蛋舉行《α：回到未來1986》演唱會，目前僅剩零星票券，粉絲們可要把握最後入場機會。
「田中學長」任賢齊壓軸演出。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）
「田中學長」任賢齊壓軸演出，自小在彰化田中長大的他，一登台便像隔壁鄰居哥哥般親切，觀眾笑容滿面地向他打招呼。他熱情開場：「歡迎大家來到田中小鎮，感受運動小鎮的好山好水好風情！」並感謝各地歌迷共襄盛舉，為田中帶來滿滿熱情。
任賢齊接連演唱經典歌曲掀起全場大合唱，除了透過音樂與大家同歡，隔天他也將參與田中馬拉松10公里賽事，一起在田中小鎮留下踏實的腳印，享受田園風光。音樂節的最後，任賢齊再帶來歌曲〈再出發〉，並邀來田中國小「田女孩」化身馬拉松啦啦隊替選手加油，為盛事注入滿滿活力，也為田中小鎮留下熱情難忘的回憶。
