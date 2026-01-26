白安回家鄉開唱! 宇宙人小玉驚喜現身 直呼:沒彩排好刺激
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 新北報導
創作才女白安，星期天在新莊宏匯廣場開唱，她笑說回到家鄉開唱，讓她感到既熟悉又害羞，唱到一半，樂團宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席，立馬被拱到台上合唱，也為演出增添不少驚喜。
歌手 白安 "星期八"：「你說要帶我去月球，那裡的空氣很稀薄，你說你會耐心等我，你卻沒有勇氣停留，你說夢想不是氣球，不一定能觸及天空，想要的沒能力挽留，只存在星期八裡頭。」
獻唱專輯新歌，讓全場歌迷聽得如癡如醉，創作才女白安，25號晚間在新莊宏匯廣場開唱。
創作才女白安獻唱 。（圖／相信音樂）歌手 白安 "電影類型"：「我記得我的心，一直在分心，只想偷偷看你。」
歌手 白安：「我很開心，我可以回到我長大的地方，然後唱歌，我今天其實在場，就是應該也是我，朋友最多的一場。」
白安笑說回到家鄉開唱，讓她感到既熟悉又害羞，而唱到"路邊野餐"時，白安更寵粉的拿起相機，到台下與歌迷自拍。
歌手 白安 "路邊野餐"：「我竟然會對你動了念，你是我努力抗拒的野。」
用相機紀錄與歌迷們的寶貴時刻，唱到一半，樂團宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席，立馬被拱到台上合唱。
宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席。（圖／相信音樂）歌手 白安 vs. 小玉 "愛情"：「怎會不經意就嘆息，有種不完整的心情，喔~愛你喔~愛你，愛你愛著你。」
歌手 白安 "最想見到你"：「我的呼吸裡，有你給我的勇氣，只知道未來最想見到你。」
最後白安彈著鋼琴，邀請全場歌迷一起大合唱，用極具特色的嗓音，陪歌迷們渡過一個難忘的夜晚。
