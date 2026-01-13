白安夥伴摔斷鎖骨 要求歌迷做這事「有沒有很討厭」
白安《路邊野餐》新專輯巡演在2026年開年之際，一連在深圳、廣州登場，為了迎接新年，她特別準備近30張親筆揮毫的手寫春聯送給歌迷，希望透過輕鬆幽默的春聯，替大家帶來好心情。當天第一張春聯送給最早到場的歌迷，題字為「星期八」，白安笑說：「星期八就像多出來的放假一天，鼓勵你過年一定要好好休息！」
而白安也分享一同製作《星期八》專輯，並隨行巡演的好夥伴陳信伯，竟在演出前五天因意外摔斷左邊鎖骨、緊急動刀。白安說陳信伯是個非常負責任的人，開完刀當下就立刻告訴她「我沒事」，只是演出時左手舉不太起來，白安隨即調皮要全場觀眾一起高舉左手，笑虧陳信伯：「你有沒有覺得很討厭！」逗得全場大笑，隨後也不忘暖心送上祝福：「祝你早日康復！」
演唱到〈就讓我像個孩子一樣〉時，台下有歌迷自備泡泡機，讓全場瞬間被泡泡包圍，童真氛圍滿點，白安也親自拿起泡泡機玩樂，彷彿帶著全場一秒回到童年的時光。此外，她也帶來象徵告別過去、迎接新開始的〈我把你留在去年〉，並分享自己的生活哲學：「要定期大掃除，才能讓生活變出新的空間，讓新的美好事情發生。」
白安也宣布巡演將於1月25日台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台 Backstage Live開唱，而台北場恰巧是巡演的第八場，白安也特別與演唱會導演、音樂夥伴等工作團隊們密集討論演唱會內容，預告將帶來更升級、更沈浸式的「星期八」體驗，期待給歌迷們更多新的驚喜。
