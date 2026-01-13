白安夥伴演出前鎖骨開刀 她突做這舉動：是不是很討厭
白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會上週末一連在深圳、廣州開唱，與歌迷一同迎接嶄新的一年。白安先向全場送上新年祝福：「新年快樂！不知道你們2025年過得怎麼樣，但2026年剛開始，希望一起在新的一年裡創造更多美好的回憶。」
為迎接新年，白安特別準備近30張親筆揮毫的手寫春聯送給歌迷，除了「春」、「福」等傳統字樣外，更發揮創意寫下「心情八」、「好野」、「嘿嘿」、「馬利」等趣味題字，希望透過輕鬆幽默的春聯，替大家帶來好心情。當天第一張春聯送給最早到場的歌迷，題字為「星期八」，白安語帶著福地說：「星期八就像多出來的放假一天，鼓勵你過年一定要好好休息！」
而白安也分享，與他一同製作《星期八》專輯、並隨行巡演的好夥伴陳信伯，竟在演出前5天因意外摔斷左邊鎖骨、緊急動刀。白安透露，自己知道陳信伯是個非常負責任的人，開完刀當下就立刻告訴她「我沒事」，只是演出時左手舉不太起來，白安隨即調皮要全場觀眾一起高舉左手，笑虧陳信伯：「你有沒有覺得很討厭！」逗得全場大笑；隨後也不忘暖心送上祝福：「祝你早日康復！」並特別送上一張寫著「康」字的手寫春聯，祝福這位好夥伴早日恢復健康。
《路邊野餐》巡迴演唱會白安一連獻唱多首《星期八》專輯的新歌以及許多經典歌曲，演唱〈就讓我像個孩子一樣〉時，台下有歌迷自備泡泡機，讓全場瞬間被泡泡包圍。此外，她也帶來象徵告別過去、迎接新開始的〈我把你留在去年〉，並分享自己的生活哲學：「要定期大掃除，才能讓生活變出新的空間，讓新的美好事情發生。」接下來，白安將於1月25日台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台 Backstage Live開唱。
