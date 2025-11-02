白安悲聞屠穎驟逝 情緒險潰堤

白安1日在台中舉辦新專輯巡迴演唱會，上台前聽聞音樂人好友屠衡的父親、同時也是她敬重的音樂前輩屠穎意外離世的消息，相當震驚且難過，情緒差點潰堤。她表示，得知消息時有第一時間和屠衡連絡，也希望他能好好陪伴家人、保重身體。

白安坦言這次的消息讓她格外難過，為了讓演唱會順利進行，她努力讓自己打起精神。而她在分享為已逝父親所寫的歌曲〈我該用什麼才能留住你〉時，數度哽咽、眼泛淚光，她感慨地說：「生命充滿突然。不知道大家會不會忘記一些人的臉龐，我寫這首歌時，腦海裡總會想起那些特別想記得的人，包括我爸爸。」

白安發行第5張唱作專輯《星期八》，巡演首站於台中起跑，適逢萬聖節，她驚喜從高跟鞋造型包包掏出糖果分送給歌迷，沒想到不慎正中歌迷頭頂，她驚慌倒歉：「對不起！」並又多送一顆作為補償，逗得全場大笑。她也在尾聲宣布，將於明年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台Backstage Live舉行加場演出。