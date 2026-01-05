白安新年許願放心裡 嘆「這件事」很不容易

白安在高雄舉辦簽票會。（圖／相信音樂提供）

白安昨（4日）在高流珊瑚礁群好望角舉辦「路邊野餐 港邊吹風 Ver.」限定簽票會，一路從都市街道、郊區草原陪伴歌迷體驗各種形式路邊野餐的她，這次將舞台搬到高雄港邊，在夕陽餘暉與海港波浪相伴下，與歌迷一起港邊吹風，不僅展現DJ形式的表演及演唱，也親自為歌迷的演唱會門票與專輯簽名、近距離互動聊天。

剛跨完年第四天便與歌迷近距離見面送，白安也關心大家跨年時是否有許下新的願望，她分享自己的想法：「有時候願望其實放在心裡就好，不用告訴太多人，一點一點澆灌，它就會慢慢長成一棵很大的樹。」她坦言隨著年紀漸長，才發現「順心」其實並不容易：「小時候以為順心很簡單，長大後才知道，有時候順了自己的心，可能就不順別人的心，這是一門很高深的學問！」最後她也不忘再度叮嚀，最重要的還是健康與平安，祝福大家在新的一年都能好好生活。

白安預告與小玉的Podcast將重啟錄音。（圖／相信音樂提供）

除了持續創作、發行音樂作品外，白安近期也嘗試化身DJ播歌、錄製Podcast節目等不同形式與大家見面，展現更多元的樣貌。許多歌迷也敲碗，希望白安能到更多地方播歌與大家分享音樂，她笑回：「也許可以，但先等我高雄演唱會之後！」並邀請大家先來到演唱會，之後就會有更多機會與大家在不同的表演中見面。

此外，白安也說前陣子因與宇宙人小玉各自忙碌，暫時沒有時間一起錄製《一個路人經過》Podcast節目，但她透露1月將重啟錄音，「Podcast就很像日記，我們只是改用語音的方式記錄生活；覺得有些事情很有趣就想分享給聽眾朋友，就算大家的工作都不太一樣，但我們的喜怒哀樂跟大家都不會差太遠！」

