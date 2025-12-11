白安星期八專輯MV上線

白安新專輯〈星期八〉MV，找來不同年齡、背景、心中懷抱夢想的人參與拍攝。

記者戴淑芳∕台北報導

「創作才女」白安推出第5張個人唱作專輯《星期八》，帶領大家走入不存在於日曆中的「星期八」，白安感動MV中一位爸爸追夢滑雪故事，期待透過音樂自在地找到最理想版本的自己。

〈星期八〉MV找來不同年齡、不同背景、心中都懷抱夢想的人參與拍攝，小孩、青少年到爺爺都在「星期八」的時空中化身成夢想中的自己。其中，最令白安感動的角色，是一位爸爸追求夢想、努力學滑雪的故事：「這個爸爸就算跌倒，還是會站起來重新滑。不管什麼年紀遇到挫折，從哪裡跌倒就從哪裡站起來！」

她也提到片中小女孩從小握著劍、長大後如願成為女騎士的轉變，象徵每個人心中都有想成為的模樣，雖然日常裡難免會因挫折或迷路而暫時忘記方向，但這首歌就是想告訴大家：「每個人都可以 Action 走！成為自己想成為的樣子。」

〈星期八〉歌曲中藏著白安童年與朋友一起長大的記憶，MV場景也以溜滑梯、盪鞦韆等與成長相關的元素呼應主題；拍攝現場更特別打造一座「雪堆」，讓白安瞬間找回童心，笑稱：「這個雪黏黏的很像史萊姆！」並興奮得想直接躺上去，彷彿回到小時候般玩得不亦樂乎。

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會將於2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台Backstage Live開唱。