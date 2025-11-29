白安聯手蕭秉治做公益 鼓鼓化身「聖誕超人」陪伴孩子

鼓鼓（左起）、白安、蕭秉治一同點亮聖誕樹。（圖／相信音樂提供）

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治聯手推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，率先為今年聖誕節揭開序幕。而白安、鼓鼓、蕭秉治也於今（29日）點亮10米高巨型聖誕樹，更在現場暖心獻唱多首歌曲，希望透過音樂與陪伴的力量，為大家帶來滿滿的節慶氛圍與幸福感。

今年點燈儀式別具巧思，由白安、鼓鼓、蕭秉治攜手社福團體的小朋友們，一起將「明星頭像」掛上聖誕樹，隨即10米高的聖誕樹瞬間點亮，並同步降下起片片雪花，象徵為2025年年末的冬日帶來滿滿的溫暖與祝福，現場滿滿的大人小孩沉浸在浪漫的聖誕氛圍裡。

廣告 廣告

第一次參加點燈儀式的三人也很開心，活動地點同時也是鼓鼓學生時期打工的地方，對他來說格外有意義。白安也代表眾人許下聖誕心願：「最近世界沒有那麼平安，希望健健康康平平安安度過每一天。」將所有關懷化作祝福。

點燈儀式後，舞台氛圍持續升溫，白安首先帶來歌曲〈星期八〉以及〈路邊野餐〉，將舞台化身為一場歡樂的野餐派對。接著，鼓鼓與蕭秉治分別帶來暖心的〈當我變成我們〉和〈520〉，用滿滿的愛意包圍現場觀眾，鼓鼓更化身「聖誕超人」特別走下台跟社福團體的小朋友們一起拍照、合唱。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱

女等電梯被鄰居狗偷咬 嗆「管好你家寵物」秒遭飼主打巴掌

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉