白安自爆香菜狂熱份子 考驗猜歌難度提升

白安今在台北東區舉辦「與白安路邊野餐」活動。(記者王文麟攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕白安今(7日)在台北東區舉辦「與白安路邊野餐」活動，不少歌迷到現場和她共度悠閒時光，除了獻唱歌曲，白安還抽出幸運歌迷品嘗她的香菜特調。

白安抽出幸運歌迷品嘗她的香菜特調。(記者王文麟攝)

現場粉絲對香菜的味道反應很兩極，有人怕，有人愛，白安看到後笑說：「等等調好送給大家，但怕抽到的人超怕！」還好抽到的幸運歌迷在品嚐後，意外覺得這特調「滿好喝的。」

白安也笑說：「我是香菜狂熱份子！它不是人見人愛的菜，跟我音樂滿像的，喜歡的很喜歡，不喜歡的…我會試著讓他喜歡！」白安也帶來《路邊野餐》、《我把你留在去年》等多首歌曲獻給歌迷。

廣告 廣告

白安自曝是香菜狂熱份子。(記者王文麟攝)

昨天白安在台南場活動展開「星期八接歌考驗」，要讓歌迷接續唱下一句歌詞，許多歌迷馬上舉手搶答，對歌詞的熟悉程度讓白安都驚呼：「我自己歌詞都沒背這麼熟！」而今天台北場的挑戰難度大幅提升，將3首歌曲混在一起播放，歌迷必須在不同速度和多層歌詞的雜亂之中，迅速聽出是哪3首歌曲。

白安「路邊野餐」新專輯巡迴演唱會，明年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱。

【看原文連結】

更多自由時報報導

震撼彈！趙震雄才否認性侵 今無預警宣布引退

親手拆除和大女兒唯一回憶 郭主義：心如刀割

12/7～12/20生肖運勢一次看！冬水初凝「財氣、人脈、智慧」3收

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

