白安與粉絲野餐 笑喊不會五月天阿信招牌空氣手

（中央社記者王心妤台北7日電）歌手白安今天在台北舉辦新專輯「星期八」的路邊野餐活動，她稱讚師兄五月天阿信與言承旭、吳建豪、周渝民的新歌帥氣，但也笑說不會阿信招牌姿勢「空氣手」。

阿信與言承旭、吳建豪、周渝民、周杰倫合作推出新歌「恆星不忘 Forever Forever」，白安坦言沒看過偶像劇「流星花園」，但4人知名度高，沒有人不認識。被問到最帥的成員，她笑說：「我選信哥（阿信），因為其他人我其實沒見過本人，阿信是我尊重的兄長。」

「恆星不忘 Forever Forever」中，阿信的「抓空氣」手勢被討論，言承旭、吳建豪、周渝民在花絮影片中頻模仿阿信，白安笑說：「我通常動作很慢，我的歌比較不需要抓太大的動作，我的電子音樂比較是那種微醺的感覺。」

白安表示，明年將展開「路邊野餐」巡迴演唱會，預計1月25日在台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台Backstage Live開唱。（編輯：管中維）1141207