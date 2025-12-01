白安見恩師李宗盛 被囑多長點肉

白安日前受邀參加「簡單生活節」，恰好與恩師李宗盛在同一天演出，許久未見的兩人在後台碰面敘舊。一見面，李宗盛便展現出長輩的關心與幽默，開口就說：「劉海好看！但多長點肉吧，增重3公斤就好，身體要顧！傻傻。」

兩人不僅話家常，也相約過年期間要一起吃頓飯。李宗盛也對於能再次參加簡單生活節感到非常開心。

白安自13歲開始創作，16歲時首次將自己的Demo上傳到StreetVoice，獲選登上簡單生活節舞台，以一曲〈bird〉驚豔全場，也因此被李宗盛相中，簽下唱片合約。

白安暌違17年重返簡單生活節， 除了帶來〈星期八〉、〈路邊野餐〉等新歌，也重新改編〈bird〉，「回到這個舞台就像重啟我的人生，我非常喜歡今天的版本，也許這就是長大後的〈bird〉。」她當下鼻頭一酸，差點要哭出來。接下來白安將在新竹跨年晚會演出。

而呂思緯（鼓鼓）則將攜手AcQUA源少年登上「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，獻上跨年限定獨家合作，加上金曲入圍歌手陳忻玥、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊、天使系男聲洪暐哲及創作才女Angie安吉等，打造最具青春活力的跨年盛會。

鼓鼓表示，高雄見證了他人生多個重要時刻，包括在高流舉辦GX成軍首場演唱會及求婚成功，這次不僅準備精采演出，更將帶領AcQUA源少年呈現全新視覺衝擊。