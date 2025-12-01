白安見李宗盛被叮囑：多長點肉 重返簡單生活節鼻酸想哭

白安與李宗盛昨在簡單生活節後台敍舊。（相信音樂提供）

「創作才女」白安昨日受邀參加「簡單生活節」演出，恰好與恩師李宗盛在同一天登場，許久未見的兩人在後台碰面敘舊。一見面，李宗盛便展現出長輩的關心與幽默，開口就說：「瀏海好看！但多長點肉吧，增重3公斤就好，身體要顧！傻傻。」

兩人不僅話家常，也相約過年期間要一起吃頓飯。李宗盛也對於能再次參加簡單生活節也感到非常開心，他的率真與熱情感染了整個後台，讓白安彷彿又回到自己十幾歲剛踏上音樂路的那一刻。

白安再次來到簡單生活節，感到格外開心與珍惜。（相信音樂提供）

白安自13歲起開始創作，16歲時首次嘗試將自己的創作Demo上傳到StreetVoice，獲選登上簡單生活節舞台，以一曲〈bird〉驚艷全場，也因此被李宗盛相中，簽下唱片合約。此後李宗盛一路成為她的師父、恩師與伯樂，對她而言更像是音樂路上的「父親」角色，不僅牽成她出道，也在創作與人生上給予許多方向與指引。

白安暌違17年再站上簡單生活節舞台， 除了帶來〈星期八〉、〈路邊野餐〉等新作，也重新改編〈bird〉這首高中時期的創作，向那個青澀的自己致意，她回憶，當時的自己有點邊緣、對未來也感到迷惘：「寫完這首歌後發現，這隻小鳥好像帶著我飛向心裡想去的地方，有時候可以勇敢地成為自己想成為的人。」

她感性表示：「回到這個舞台就像重啟我的人生，我非常喜歡今天的版本，也許這就是長大後的〈bird〉。」她也坦言自己鼻頭一酸，有種差點要哭出來的感覺。接下來白安將在新竹跨年，明年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live舉辦巡迴演出。

