白安見雪堆瞬間找回童心 嗨喊：很像史萊姆

白安推出歌曲〈星期八〉MV。（圖／相信音樂提供）

白安推出新專輯《星期八》，同名歌曲MV找來不同年齡、不同背景、心中都懷抱夢想的人參與拍攝，小孩、青少年到爺爺都在「星期八」的時空中化身成夢想中的自己，可以是變裝皇后、體操選手、DJ等多元角色，各自展現心中最渴望成為的模樣。

白安看到雪堆瞬間找回童心。（圖／相信音樂提供）

白安分享這次最令她感動的角色是一位爸爸追求夢想、努力學滑雪的故事，「這個爸爸就算跌倒，還是會站起來重新滑。不管什麼年紀遇到挫折，從哪裡跌倒就從哪裡站起來！」她也提到片中小女孩從小握著劍、長大後如願成為女騎士的轉變，象徵每個人心中都有想成為的模樣，雖然日常裡難免會因挫折或迷路而暫時忘記方向，但這首歌就是想告訴大家：「每個人都可以 Action 走！成為自己想成為的樣子。」

〈星期八〉歌曲中藏著白安童年與朋友一起長大的記憶，MV場景也以溜滑梯、盪鞦韆等與成長相關的元素呼應主題，拍攝現場更特別打造一座「雪堆」，讓白安瞬間找回童心，笑稱：「這個雪黏黏的很像史萊姆！」並興奮得想直接躺上去，彷彿回到小時候般玩得不亦樂乎。

置身其中的白安不禁想起自己小時候的模樣：「現在就像長大後回望過去，想起過去曾經有過的美好，提醒自己帶著這些憧憬與熱情往未來走。」她也提到，歌詞中雖然包含些許遺憾與感傷，但她透過旋律，學習用幽默轉化遺憾，期許大家都能更開心地繼續向前。

