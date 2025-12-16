白安許2026新願望「一講完自己笑翻」 12月下雪北京開唱好浪漫

記者林政平報導／白安日前發行新專輯《星期八》，並隨即展開《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會，繼台中首場圓滿落幕後，白安也原汁原味將演出帶往8個城市，與歌迷一同展開電子舞動派對。白安剛抵達北京，便巧遇當地入冬後的「初雪」，零下三度的低溫，讓怕冷的她一踏出機場就把自己包得密不透風，全身上下只露出一雙眼睛，笑說：「太冷了，把我自己包起來！」雪花一片片飛落，街道與樹梢皆覆上一層銀白色白雪，白安也在演出前走進雪白世界散步，冬日美景讓她情不自禁哼唱起新歌〈雪人〉：「好冷，雪已經積得那麼深」讓這趟北京行浪漫又難忘。

而白安12日於下雪的北京開唱，讓她直呼自己非常幸運，感動表示：「一來到就遇到北京今年的第一場雪，超級榮幸可以跟你們一起擁有今天的回憶！」她也在台上真情告白，向冒雪前來的歌迷致謝：「真的非常謝謝你們，穿越雪來到這裡看我，真的很感動。」就在這個飄雪的夜晚，白安也首度演唱她翻唱范曉萱的歌曲〈雪人〉，在特別的天氣下送上特別的歌曲，相當應景；此外，她更笑談北京站的有趣觀察，幽默分享：「覺得今天是我演出現場看過最多高個子的一場，大家真的好高！不愧是北方。」一句話逗笑全場。

演唱到寫給過世爸爸的歌曲〈我該用什麼才能留住你〉時，白安情緒湧上，忍不住落下眼淚，感性分享：「這首歌對我來說，是演出時最難唱的一首歌，因為每次唱都會想起很多人。」她也坦言，表演這首歌時並非每一場都想哭，但來到上海卻突然情緒特別豐沛。台下歌迷見狀，貼心遞上衛生紙讓她擦拭眼淚，感動瞬間蔓延全場。

為了不讓情緒影響接下來的演出，白安笑著向歌迷求救：「有沒有哪個朋友可以讓我好笑一下，幫我轉移注意力！」歌迷們隨即大聲回應「你好美」、「一夜暴富」，熱情又暖心的互動，也成功讓白安破涕為笑，為上海站演出增添溫暖的回憶。白安也分享自己的新年新希望，笑說：「2026年的目標是成為一個好笑的人！」有趣又無厘頭的願望讓大家還沒反應過來，白安就率先在台上笑出聲，也逗得全場哈哈大笑。

