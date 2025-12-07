白安誇〈恆星〉組合很帥 最喜歡阿信

白安日前發行新專輯《星期八》，7日在台北舉辦活動，與粉絲近距離接觸。提到師兄五月天阿信與言承旭、吳建豪、周渝民即將在上海開唱，並與周杰倫一起推出新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，白安大讚：「很帥！為什麼還可以這麼帥！」

白安透露，雖然自己沒有看過《流星花園》，但覺得成員都十分帥氣：「大家對他們的臉和名字是不可能不知道的，家喻戶曉。」若要選一位最喜歡的對象，她說：「我選信哥，因為其他人我其實沒見過本人，阿信是我尊重的兄長。」她也喊話：「如果可以寫歌給他們，我會覺得很開心、很榮幸。」

提到言承旭、吳建豪、周渝民3人日前在影片模仿阿信的招牌「空氣手」姿勢，白安笑說：「我通常動作很慢，我的歌比較不需要抓太大的動作，我的電子音樂比較是那種微醺的感覺。」讓現場笑成一團。

即將迎接2026年，白安去年在新竹跨年演唱會上險些被強風吹倒，今年又將重返新竹跨年，她已做好心理準備，「我沒有想要對抗風，吹走就吹走，就是順其自然。」她也將於明年1月25日在台北、3月7日在高雄舉辦「路邊野餐」巡迴演唱會。