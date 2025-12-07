白安認了！F3選偶像喜歡「眼睛小」竟是阿信 急忙圓場「信哥是我尊敬的兄長」
創作歌手白安推出第5張個人唱作專輯《星期八》，7日在台北東區舉辦「與白安路邊野餐」活動，邀請歌迷席地而坐，在悠閒氛圍中共度時光。除了獻唱《路邊野餐》《我把你留在去年》等多首歌曲，白安更在現場抽出幸運歌迷，親自調製「香菜特調」讓粉絲品嚐。
對於香菜特調在現場引起的兩極反應，白安笑說：「等等調好送給大家，但怕抽到的人超怕！」白安則笑稱自己是「香菜狂熱份子」，並將香菜比喻為自己的音樂：「它不是人見人愛的菜，跟我音樂滿像的，喜歡的很喜歡，不喜歡的，我會試著讓他喜歡！」
師兄阿信合體F3引發熱議 白安驚嘆偶像凍齡外型
近日，師兄五月天阿信與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民及周杰倫合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，在網路引發熱烈討論。白安坦言過去沒有特別關注F4，也沒看過偶像劇《流星花園》，但這次看完新作品後，她被他們保養得宜的凍齡外型驚艷，直呼「很帥，為什麼還可以這麼帥。」
被問最喜歡誰，白安笑說：「我選信哥（阿信）好了，因為其他人我沒見過本人，但是如果以我過往的審美觀的話，我通常喜歡眼睛小的。」但發現自己好像說錯話，趕緊圓場：「信哥眼睛好像蠻大的齁，他是我尊重的兄長，所以我沒有辦法用那個感覺去說他，我敬仰他。」
年底行程滿檔將登新竹跨年 明年接力舉辦「路邊野餐」演唱會
被問有無機會擔任「F3」的巡演嘉賓？她驚回：「當然沒有啊！輪不到我，但如果有1天可以寫歌給他們的話，我會覺得很開心、很榮幸。過往我只有寫歌給女生過，所以對我來說應該也是不一樣的挑戰。」
而2025年末的耶誕跨年，白安行程滿檔，將於12月24日出席「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，12月31日也將登上新竹跨年晚會舞台，陪伴歌迷迎接新的一年。
此外，白安也預告將於明年（2026年）1月25日在Zepp New Taipei、3月7日於高雄後台Backstage Live舉辦「路邊野餐」演唱會，門票目前已在拓元售票系統熱賣中。
