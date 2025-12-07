白安路邊野餐香菜餵粉絲 許願為「F3」寫歌

白安舉辦路邊野餐活動。李政龍攝



白安為新專輯《星期八》在台中、台北、高雄舉辦「路邊野餐」巡迴演唱會，今（12╱7）更邀歌迷一起在「路邊」野餐。師兄「五月天」阿信近來與言承旭、吳建豪、周渝民、周杰倫合唱新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，還將與「F3」舉辦巡演，白安坦言過去雖沒特別關注「F4」，但也直呼3人：「很帥，為什麼還可以這麼帥。」

被問最喜歡誰，白安笑說：「我選信哥（阿信）好了，因為其他人我沒見過本人，但是如果以我過往的審美觀的話，我通常喜歡眼睛小的。」接著又尷尬地說：「信哥眼睛好像蠻大的齁，他是我尊重的兄長，所以我沒有辦法用那個感覺去說他，我敬仰他。」

是否曾追星「F4」？白安秒回：「沒有！我會不會太老實？但是因為他們真的太紅了，沒有人不知道《流星花園》，但我本來就比較活在自己的世界裡，我也沒看過《流星花園》。」她也說就算沒看過戲，「但是大家對他們的臉跟名字不可能不知道，家喻戶曉」。

白安（中）陪歌迷野餐。李政龍攝

至於是否期待與「F3」合作，白安想了想說：「好像也蠻好的。」被問有無機會擔任他們的巡演嘉賓？她驚回：「當然沒有啊！輪不到我，但如果有1天可以寫歌給他們的話，我會覺得很開心、很榮幸，只是他們都是男生，過往我只有寫歌給女生過，所以對我來說應該也是不一樣的挑戰。」

將在新竹唱跨年，白安去年在同城市開唱時突颳起一陣強風，被問今年是否有事先準備如何防範，她笑說：「我沒想要對抗耶！反正要吹走就吹走，就算了吧！我覺得對抗好累喔！就順其風的自然，看不到（臉）我也沒辦法，反正我本來就是比較自然派的歌手，所以我覺得沒關係，就讓它吹吧！」

而這次的路邊野餐，白安也祭出自己非常喜歡、最具話題性的美食「香菜」，笑說：「我是香菜狂熱份子！它不是人見人愛的菜，跟我音樂蠻像的，喜歡的很喜歡，不喜歡的……我會試著讓他喜歡。」除準備許多香菜點心讓歌迷品嚐外，更在現場親手特調「香菜Mojito」給幸運歌迷。

