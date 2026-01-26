白安躺床開唱 曝有首歌7場哭5場
白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會日前在台北Zepp New Taipei開唱，她的媽媽及家人都到場力挺，宇宙人小玉、傻子與白痴蔡維澤及李沂邦、守夜人秦旭章等人也出席。看到台下許多熟悉的好友，白安忍不住打趣表示：「他們都很久沒看我演出了，不知道今天看完，有沒有覺得我有長大了一點！」
白安特別在台上準備了「透明數羊床」與「空氣沙發」，她慵懶地坐臥在沙發上演唱〈臥室音樂〉，甚至直接平躺在透明床上，彷彿把整個演唱會現場變成自己的房間。當唱到獻給爸爸的歌曲〈我該用什麼才能留住你〉前，她坦言：「每次唱這首歌，都覺得是整張專輯裡最難唱的一首，唱7場大概會哭5場。」表示忘記一個人的聲音有時很容易，因此選擇用歌曲把這份想念留下來。
而在點歌環節，白安問歌迷想聽什麼歌，沒想到宇宙人小玉竟點了自己的歌〈一萬小時〉，白安順勢cue他上台一起合唱莫文蔚的〈愛情〉。她分享，自己上周很累、情緒低落，而她和小玉及其他好友有個「打氣群組」，會在群組裡互相加油，給她不少安慰：「我覺得這世界上有時候還是很需要朋友的。」
