白安送糖果不慎砸到粉絲頭頂 急道歉又補送笑翻全場

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會首站於台中Legacy登場。（相信音樂提供）

白安發行第五張唱作專輯《星期八》，將那些沒說完的話都收進音樂裡，用明亮輕盈的電子聲響，讓細膩思緒變得透明又自由。昨晚《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會首站於台中Legacy登場，白安以靛藍馬甲搭配個性褲裝亮麗現身，俐落齊瀏海造型氣場十足。她不僅完整演唱新專輯全部歌曲，更重新以電子曲風改編多首經典作品，打造一場融合光影、節奏與情感的沉浸式音樂旅程。

開場以同名歌曲〈星期八〉揭開序幕，帶領全場進入她親手打造的幻想世界。因前一晚是萬聖節，她唱到「口袋的糖果還很多」時，竟從高跟鞋造型包包掏出糖果分送歌迷，不慎砸到粉絲頭頂後慌張道歉又補送一顆，現場笑聲不斷。隨後演唱〈電影類型〉、〈臥室音樂〉、〈就讓我像個孩子一樣〉等曲，白安自在地在舞台上起舞、坐臥、丟抱枕、脫高跟鞋，將舞台化作房間般親密，呈現她放鬆、真實的一面。

白安驚喜變身DJ，展現全新姿態。（相信音樂提供）

她感性回憶上次在台中開唱已是2年半前，此次特別打造「星期八幻彩DJ台」，首度以DJ身分登場，於變幻燈光中展現全新姿態。從〈尋找精靈〉到〈我只想在乎我在乎的〉，熟悉旋律在電子編織中煥發新色。看到滿場觀眾，她真摯致謝：「謝謝你們今晚願意選擇我！」甚至有遠從澳洲、美國、香港飛來的粉絲。當全場高舉「路邊野餐」手幅合唱時，她眼神閃著感動：「雖然今晚沒有嘉賓，但你們都是我的嘉賓！」

白安將在台北、高雄加場開唱。（相信音樂提供）

演出後段，白安在演唱〈我該用什麼才能留住你〉前哽咽落淚。她透露共同創作新專輯的好友父親、同時是她敬重的音樂前輩意外離世，讓她悲痛難言。提及這首為已逝父親而寫的作品時，她哽咽說：「我總會想起那些想記得的人，包括我爸爸。」現場氣氛瞬間柔軟，她努力收起情緒，笑著請歌迷「講笑話」為自己打氣。最後以〈讓我逃離平庸的生活〉作結，期盼大家都能在「星期八」的世界裡自由生活，勇敢逃離平庸。隨後驚喜宣布2026年將於台北、高雄加場開唱，歌迷激動呼喊「一定會去！」台中站在萬人合唱〈剛好〉的聲浪中，完美落幕。

