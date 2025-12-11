白安邀素人玩「變裝皇后」 揭內心渴望成為的模樣

白安日前拍攝新單曲〈星期八〉MV。相信音樂提供

白安新單曲〈星期八〉MV．以「成為理想中的自己」為核心概念，邀集不同年齡與背景、心中懷抱夢想的人參與拍攝，從小孩、青少年到長者，都在「星期八」的奇幻時空中化身成夢想中的模樣，包括變裝皇后、體操選手、DJ等角色，呈現多元且自由的生命想像。

白安透露，最讓她感動的是一位父親追逐滑雪夢想的故事：「他跌倒很多次，但每次都站起來繼續滑。不管什麼年紀，都能從跌倒的地方再站起來。」她也提到MV中小女孩握著劍、長大後成為女騎士的情節，象徵每個人心中都有想成為的樣子，而〈星期八〉正是鼓勵所有人在迷惘與挫折中仍能「Action 走」，勇敢前進。

廣告 廣告

白安日前拍攝新單曲〈星期八〉MV。相信音樂提供

〈星期八〉承載白安童年與好友一起長大的記憶，MV場景以溜滑梯、盪鞦韆等成長意象呼應主題。拍攝團隊更打造一座「雪堆」，讓白安驚呼雪質「黏黏的像史萊姆」，瞬間找回童心，笑稱當下只想直接躺進去。她表示，這次創作也是一次回望童年的旅程：「像長大後再看小時候的自己，提醒自己帶著當初的熱情往前走。」

白安日前拍攝新單曲〈星期八〉MV。相信音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

竟和五月天阿信同年！翁立友今首露面 驚訝發聲反應曝光

胡瓜明年北流開唱「辛龍出席」埋伏筆！2天驚人重磅卡司全公開

生前善舉曝光！屠穎號召重機騎士為偏鄉弱勢重建家園「一做就是20年」