白安重返簡單生活節 師父李宗盛暖喊「多長點肉」

白安與許久未見的師父李宗盛大哥在後台相見歡。（圖／相信音樂提供）

「創作才女」白安睽違多年，於11月30日重返對她意義非凡的《簡單生活節》舞台，距離她首次登台已過17年，白安感性表示：「這個音樂節對我來說非常重要，提醒你最剛開始做音樂的樣貌。」證明當年立志成為創作歌手的決心從未改變。

本次演出，白安帶來新專輯《星期八》的電子音樂面貌，一連獻唱〈星期八〉、〈路邊野餐〉等新作，並特別攜手製作人、Hello Nico貝斯手陳信伯以「雙人組合」形式，操作電子樂器，呈現極具張力的聲響效果，讓歌迷沉浸在全新的「星期八世界」裡。

白安重返對她意義非凡的《簡單生活節》舞台。（圖／相信音樂提供）

最動人的橋段，是她特別選唱17年前首次登台的歌曲〈bird〉。這首高中時期的創作，曾引領她飛向心之所向。這次她重新改編，用成熟的編曲向青澀的自己致意，白安表示：「回到這個舞台就像重啟我的人生，也許這就是長大後的『bird』。」她更坦言鼻頭一酸，差點在台上落淚。

巧合的是，白安與許久未見的師父李宗盛大哥同日登場，李宗盛一見面便幽默關心：「瀏海好看！但多長點肉吧，增重三公斤就好，身體要顧！傻傻。」兩人不僅敘舊話家常，也相約過年一起吃飯，為這次充滿回憶的重逢更添溫馨。

