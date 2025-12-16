白安開唱憶亡父淚崩！悲嘆「我該用什麼才能留住你」認：最難唱的歌

記者徐珮華／台北報導

白安上週末前往北京、上海舉辦「路邊野餐」巡迴演唱會，剛抵達北京便巧遇當地入冬後的「初雪」，零下3度的低溫讓她一出機場就把自己包得密不透風，全身上下只露出一雙眼睛。雪花一片片飛落，街道與樹梢皆覆上一層銀白色白雪，冬日美景讓她情不自禁哼唱起新歌〈雪人〉：「好冷，雪已經積得那麼深。」

白安「路邊野餐」巡迴演唱會北京、上海。（圖／相信音樂提供）

白安12日於下雪的北京開唱，首度演唱她翻唱范曉萱的歌曲〈雪人〉，也向冒雪前來的歌迷致謝：「真的非常謝謝你們，穿越雪來到這裡看我，真的很感動。」此外，她更笑談北京站的有趣觀察，幽默分享「覺得今天是我演出現場看過最多高個子的一場，大家真的好高！不愧是北方」，一句話逗笑全場。

廣告 廣告

白安「路邊野餐」巡迴演唱會北京、上海。（圖／相信音樂提供）

經過前一日北京的低溫洗禮，白安隔日前往上海演出時做足萬全保暖準備，穿上兩件發熱衣、戴毛帽登台，沒想到唱到一半卻在台上笑喊：「真的好熱！還是因為你們太熱情？」上海場除了接連演唱新專輯《星期八》中的多首歌曲，也特別加碼獻唱〈所愛之初〉，讓歌迷大飽耳福。

演唱到寫給亡父的歌曲〈我該用什麼才能留住你〉時，白安忍不住情緒湧上落淚，「這首歌對我來說，是演出時最難唱的一首歌，因為每次唱都會想起很多人。」她坦言表演這首歌時並非每一場都想哭，但來到上海卻突然情緒特別豐沛。為了不讓情緒影響接下來的演出，她向歌迷求救：「有沒有哪個朋友可以讓我好笑一下，幫我轉移注意力！」歌迷們隨即大聲回應「你好美」、「一夜暴富」，成功讓白安破涕為笑。

白安將為此次演唱會訂製的「星期八幻彩DJ台」以及空氣沙發，原汁原味帶往北京、上海。（圖／相信音樂提供）

白安《星期八》希望讓大家開心悠遊在專輯中，即使談及遺憾的故事，也以輕快的節奏娓娓道來，將不開心、失望、懷疑轉化成另一種詼諧幽默，再繼續往下走。白安也分享自己的新年新希望，笑說「2026年的目標是成為一個好笑的人」，有趣又無厘頭的願望讓大家還沒反應過來，自己就率先在台上笑出聲，也逗得全場哈哈大笑。

更多三立新聞網報導

沈玉琳血癌有望過年前返家！黃鐙輝洩最新病況 「復工進度」曝光

賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境

獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝

坣娜富商尪二度喪妻…薛智偉鬆口再婚可能！遭傳「身家280億」回應了

