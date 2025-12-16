白安開唱遇浪漫初雪 憶亡父落淚：最難唱的歌

白安展開《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）

白安推出新專輯《星期八》，並展開《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會，台中首場圓滿落幕後，她前往北京、上海開唱，以全新面貌的電子音樂陪伴歌迷度過寒冬。白安剛抵達北京，就遇到當地降下「初雪」，零下三度的低溫，讓怕冷的她一踏出機場就把自己包得密不透風，全身上下只露出一雙眼睛，笑說：「太冷了，把我自己包起來！」

此次白安為《路邊野餐》演唱會訂製的「星期八幻彩DJ台」，以及空氣沙發也原汁原味帶往當地，並以DJ身份登場演唱經典作品，展現他的電子新時尚演出，帶來全新的聽覺風貌。就在這個飄雪的夜晚，白安首度演唱她翻唱范曉萱的歌曲〈雪人〉，在特別的天氣下送上特別的歌曲，相當應景。此外，她更笑談北京站的有趣觀察，幽默分享：「覺得今天是我演出現場看過最多高個子的一場，大家真的好高！不愧是北方。」

白安到北京剛好遇到初雪。（圖／相信音樂提供）

經過前一日北京的低溫洗禮，白安隔日前往上海演出時做足萬全保暖準備，穿上兩件發熱衣、戴毛帽登台，沒想到唱到一半卻在台上笑喊：「真的好熱！還是因為你們太熱情？」逗得全場大笑。上海場除了接連演唱新專輯《星期八》中的多首歌曲外，白安也特別加碼獻唱〈所愛之初〉，讓歌迷大飽耳福。

演唱到寫給過世爸爸的歌曲〈我該用什麼才能留住你〉時，白安情緒湧上，忍不住落下眼淚，感性分享：「這首歌對我來說，是演出時最難唱的一首歌，因為每次唱都會想起很多人。」她也坦言，表演這首歌時並非每一場都想哭，但來到上海卻突然情緒特別豐沛。為了不讓情緒影響接下來的演出，白安笑著向歌迷求救：「有沒有哪個朋友可以讓我好笑一下，幫我轉移注意力！」歌迷們隨即大聲回應「你好美」、「一夜暴富」。

