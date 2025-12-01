白安隔17年重返簡單生活節 遇恩師李宗盛被提醒「這件事」

白安在簡單生活節演出後台與恩師李宗盛重逢。相信音樂提供

白安近日受邀登上「簡單生活節」演出，距離她首次登台已經過了17年，能再次回到這個讓她下定決心成為創作歌手的舞台，讓白安感到格外特別又開心，感動說：「這個音樂節對我非常重要，提醒我最初做音樂的模樣。」多年來她用音樂走過一大圈，如今回到起點，更加確信當初的決心從未動搖。

白安13歲開始創作，16歲將Demo放上StreetVoice，獨特唱腔迅速累積人氣，更在簡單生活節初登場時，以〈bird〉驚豔全場，因此被李宗盛相中並簽下合約。李宗盛一路成為她的師父與人生指引者，於創作與人生上都扮演「父親般」的重要角色。

廣告 廣告

白安相隔多年重返簡單生活節演出。相信音樂提供

此次回歸簡單生活節，白安接連演唱〈星期八〉、〈路邊野餐〉、〈電影類型〉、〈臥室音樂〉等新作，營造濃厚的「星期八世界」。她也與專輯製作人、Hello Nico貝斯手陳信伯首度以「雙人組」形式同台操作電子樂器，層次豐富的聲響讓現場觀眾沉浸其中。

最令歌迷動容的，是她特別重新演唱當年讓她登上此舞台的作品〈bird〉。白安回憶，高中創作這首歌時的自己邊緣而迷惘，如今重新編曲演唱，像是跟年少的自己致意：「回到這個舞台就像重啟人生。這是長大後的『bird』。」她坦言當下鼻頭一酸，差點落淚。

白安相隔多年重返簡單生活節演出。相信音樂提供

巧合的是，李宗盛也在同一天登場，白安與久未碰面的恩師於後台相見。李宗盛以特有的關心與幽默開口：「瀏海好看！但多長點肉吧，增重三公斤就好。」兩人相談甚歡，並相約過年再聚。白安形容，大哥的率真讓她彷彿回到十幾歲剛開始音樂路的時候。



回到原文

更多鏡報報導

王嘉爾曝生理需求「大部分自己來」獲讚清流 擇偶最看重這點

王心凌認了「整個人被掏空」 按下暫停鍵逃離台灣

鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子