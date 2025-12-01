白安隔17年重返「簡單生活節」 後台同框李宗盛被交代「要增重」
【緯來新聞網】歌手白安日前發行個人第五張唱作專輯《星期八》，昨日受邀重返「簡單生活節」演出，距離她首次登台已經過了17年，能再次回到這個讓她下定決心成為創作歌手的舞台，讓白安感到格外特別又開心。她說：「這個音樂節對我來說非常重要，從10幾歲到現在超過30歲，發現當你人生過了10年後，總會有新的契機，提醒你最剛開始做音樂的樣貌。」白安用音樂走了一大圈，又回到最初啟程的地方，證明當年那個決心，從未改變。
白安重返「簡單生活節」演出，距離她首次登台已經過了17年。（圖／相信音樂提供）
白安自13歲起便開始音樂創作，16歲時首次嘗試將自己的創作Demo上傳到StreetVoice，特殊的唱腔搭配獨樹一格的「白安式」創作風格，迅速讓她累積大批支持者，這也成為了她音樂路上非常重要的轉捩點。接著也獲選登上簡單生活節舞台，一曲〈bird〉驚艷全場，也因此被李宗盛相中，簽下唱片合約。此後李宗盛一路成為她的師父、恩師與伯樂，對她而言更像是音樂路上的「父親」角色，不僅牽成她出道，也在創作與人生上給予許多方向與指引。
這次再度站上簡單生活節舞台，白安帶著新專輯《星期八》的電子音樂面貌與大家見面，一連帶來〈星期八〉、〈路邊野餐〉、〈電影類型〉、〈臥室音樂〉等新作，讓歌迷沉浸在全新的「星期八世界」裡。這回她也特別攜手專輯製作人、同時也是Hello Nico貝斯手的陳信伯同台演出，兩人以「雙人組合」形式一同操作電子樂器，首次的雙人合體演出帶來極具層次與張力的聲響效果，讓現場觀眾聽得如癡如醉。
白安在這次演出中，也特別選唱當年首次登上簡單生活節舞台時演出的歌曲〈bird〉。這首歌是她在高中時期的創作，她笑著回憶，當時的自己有點邊緣、對未來方向也感到迷惘：「寫完這首歌後發現，這隻小鳥好像帶著我飛向心裡想去的地方，有時候可以勇敢地成為自己想成為的人。」對她而言，〈bird〉這隻小鳥也成了她的「幸運之鳥」。這次的特別舞台，白安重新改編〈bird〉，用成熟的編曲和不同的心境，向那個青澀的自己致意。她感性表示：「回到這個舞台就像重啟我的人生，我非常喜歡今天的版本，也許這就是長大後的『bird』。」她也坦言自己鼻頭一酸，有種差點要哭出來的感覺。
白安與許久未見的李宗盛碰面敘舊。（圖／相信音樂提供）
巧合的是，白安這次演出恰好與李宗盛在同一天登場，白安特別與許久未見的李宗盛碰面敘舊。一見面，李宗盛便展現出長輩的關心與幽默，開口就說：「瀏海好看！但多長點肉吧，增重三公斤就好，身體要顧！傻傻。」兩人許久未見，不僅話家常，也相約過年期間要一起吃頓飯。李宗盛大哥也對於能再次參加簡單生活節也感到非常開心，大哥的率真與熱情感染了整個後台，讓白安彷彿又回到自己十幾歲剛踏上音樂路的那一刻。
再次來到簡單生活節，白安感到格外開心與珍惜，也向台下所有歌迷表達感謝。她有感而發地說：「會參加音樂節的人，都是特別會生活的人，就像你們！」她認為簡單生活節與聽音樂時就很像「星期八」，大家可以很自由開心的成為自己想成為的人，希望能把這份悸動帶回日常，好好生活、好好感受每一天。白安第五張個人唱作專輯《星期八》已全面上架；《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會將於2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱，也將於各城市展開巡迴演出：12/12北京、12/14上海、12/19成都、12/21武漢，以及2026年1/10深圳、1/11廣州舉行。
