白安高雄簽票會吐心聲 嘆「順心」是高深學問

「創作才女」白安近來展開《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會，1月25日在台北 Zepp New Taipei、3月7日於高雄後台Backstage Live開唱。昨（4日）白安特別在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦簽票會，不僅展現DJ形式的表演及演唱，也親自為歌迷的演唱會門票與專輯簽名、近距離互動聊天，讓歌迷在海風與歌聲中留下難忘回憶。

在台北帶著寒意的天氣下，來到南部的白安感受到溫暖，原本穿著羽絨外套的她，一開唱便脫下外套，穿著露肩背心登台，一連獻唱6 首歌曲〈星期八〉、〈不聽〉、〈路邊野餐〉、〈Bird〉、〈我把你留在去年〉、〈白熱化〉，帶領歌迷走進屬於《星期八》專輯的音樂世界。

白安4日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦簽票會。（相信音樂提供）

剛跨完年第四天便與歌迷近距離見面，白安關心大家跨年時是否有許下新的願望，她說：「有時候願望其實放在心裡就好，不用告訴太多人，一點一點澆灌，它就會慢慢長成一棵很大的樹。」她也祝福大家身體健康、萬事如意、事事順心，坦言隨著年紀漸長，才發現「順心」並不容易：「小時候以為順心很簡單，長大後才知道，有時候順了自己的心，可能就不順別人的心，這是一門很高深的學問！」最後她也不忘再度叮嚀，最重要的還是健康與平安，祝福大家在新的一年都能好好生活。

