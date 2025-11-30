白安、鼓鼓、蕭秉治合體點亮10米聖誕樹！暖心送愛弱勢孩童

白安、鼓鼓、蕭秉治29日一同點亮10米高巨型聖誕樹，氣氛溫馨。李智為攝

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯與蕭秉治攜手推出全新公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，提前為2025聖誕季暖心開場。白安、鼓鼓、蕭秉治昨（29日）現身內湖大型量販店，不僅點亮10米高巨型聖誕樹，也獻唱多首歌曲；活動特別邀請陽光基金會與更生少年關懷協會的孩子們參與，讓每一位孩子的願望在聖誕燈光中被溫柔看見。

今年點燈儀式設計別具巧思，將參與12月24日「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會的卡司，包括蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治以及吉祥物們，製作成聖誕造型掛飾，昨由三位歌手與社福團體的小朋友一起將「明星頭像」掛上聖誕樹。

隨後，10米巨樹瞬間點亮，現場飄下片片雪花，讓到場民眾沉浸在浪漫又溫暖的冬日景致。首次參與點燈的白安、鼓鼓、蕭秉治都直呼感動，其中鼓鼓更笑稱這裡是他學生時期打工的地方，格外有意義。白安也代表眾人許下心願：「希望大家健健康康、平平安安度過每一天。」

點燈後的舞台氣氛持續升溫，白安率先帶來新專輯《星期八》的同名歌曲〈星期八〉與〈路邊野餐〉，鼓鼓與蕭秉治緊接著演唱〈當我變成我們〉與〈520〉，現場瀰漫幸福氛圍。兩人以「GX」合體獻唱〈超人披風〉，鼓鼓更走下台與社福團體的小朋友自拍、合唱。最後三人同台演唱2025年版〈聖誕夜驚魂〉，將現場氣氛推向最高潮。

點燈活動後，三位歌手也宣布將與蘇慧倫、Energy、丁噹等卡司於12月24日晚間，在相同地點舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，以音樂陪伴大家度過平安夜。主辦單位也將把現場募集的善款捐助給社福單位，希望把這份節慶裡的感動，化作更多實際的支持與溫暖。

