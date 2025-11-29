白安、鼓鼓、蕭秉治點亮巨型耶誕樹 化身耶誕超人陪弱勢前行
白安、鼓鼓、蕭秉治也於11月29日現身大全聯內湖店，共同點亮10米高巨型耶誕樹，並帶來多首歌曲，用音樂點燃濃濃節慶氣氛。全聯與大全聯的吉祥物福利熊、大全熊及水果探險隊也驚喜現身，陪伴大小朋友同樂；陽光基金會與更生少年關懷協會的孩子們特別受邀參與點燈儀式，盼望每個心願都能在閃耀燈光中綻放。
今年點燈儀式融入《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會元素，將蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓與蕭秉治等卡司製作成耶誕造型掛飾，並由白安、鼓鼓、蕭秉治與社福團體的小朋友一同掛上耶誕樹。隨即耶誕樹瞬間亮起，片片雪花緩緩落下，營造浪漫冬夜。三人首次參與點燈活動都感到新鮮又開心，其中鼓鼓更笑說這裡是他學生時期的打工地點，特別有意義；白安則在現場許下心願，希望世界更平安、大家都能健康地度過每一天。
點燈後的舞台溫暖延續，白安率先演唱新專輯《星期八》中的〈星期八〉與〈路邊野餐〉，福利熊與大全熊上台互動，讓舞台宛如熱鬧野餐派對。接著鼓鼓與蕭秉治獻唱〈當我變成我們〉及〈520〉，用歌聲擁抱全場；兩人還合體以「GX」之名帶來〈超人披風〉，鼓鼓化身「耶誕超人」走下台與孩子們合照、合唱。最後白安、鼓鼓、蕭秉治合體演唱2025年版〈耶誕夜驚魂〉，邀現場歌迷一起進入濃厚的節慶氛圍。他們也預告12月初將推出耶誕特輯，收錄白安、鼓鼓重新演繹的經典歌曲，以及蕭秉治的新作〈恆星〉。
三人更宣布將與蘇慧倫、Energy、丁噹等卡司於12月24日晚間8點在大全聯內湖店合體舉行《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，以歌曲陪伴大家歡度佳節，並將捐出善款支持社福團體，讓現場的感動延續成實際幫助。〈耶誕夜驚魂〉MV已上線，只要在影片按下喜歡並留言「你最想要的耶誕禮物」，還有機會抽中「眾星好友寫真年曆海報」。
