白安、鼓鼓、蕭秉治點亮耶誕樹 直呼浪漫

白安、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治29日現身大全聯內湖店，點亮10米高巨型耶誕樹、暖心獻唱。提到耶誕節心願，心繫香港宏福苑大火的白安表示相當憂心，「最近世界沒有那麼平安，希望健健康康、平平安安度過每一天。」

今年點燈儀式別具巧思，3人攜手社福團體的小朋友們，一起將這些「明星頭像」掛上耶誕樹。親切的鼓鼓更抱起小朋友將掛飾高高掛上，隨即10米高的耶誕樹瞬間點亮，降下片片雪花，3人直呼第一次一起點燈，相當浪漫。蕭秉治還特別攜愛犬豬血糕、醫師爸爸到場參與盛會，一起提前享受溫馨耶誕氣氛。

接著，白安帶來新專輯《星期八》同名歌曲〈星期八〉以及〈路邊野餐〉，水果探險隊也驚喜登台，白安與蘋狗、香蕉狗、芭樂狗一同玩樂，將舞台化身為歡樂的野餐派對。鼓鼓與蕭秉治也分別帶來暖心的〈當我變成我們〉和〈520〉，讓全場大聲跟唱。3人也預告將與蘇慧倫、Energy、丁噹等重量級卡司，在12月24日同一地點舉行「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會。