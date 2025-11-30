白安、鼓鼓、蕭秉治「讓內湖下雪」 化身聖誕超人陪弱勢前行

白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治參加點燈儀式。（圖／相信音樂提供）





內湖真的下雪了！白安、鼓鼓、蕭秉治率先為今年聖誕節揭開序幕，於11月29日點亮10米高巨型聖誕樹，更在現場暖心獻唱多首歌曲，還聯手推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，希望透過音樂與陪伴的力量，為大家帶來滿滿的節慶氛圍與幸福感。

今年點燈儀式別具巧思，特別將於12月24日舉辦的《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會卡司，包括蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治等製作成聖誕造型掛飾，由白安、鼓鼓、蕭秉治攜手社福團體的小朋友們，一起將這些「明星頭像」掛上聖誕樹，隨即10米高的聖誕樹瞬間點亮，並同步降下起片片雪花，象徵為2025年年末的冬日帶來滿滿的溫暖與祝福。

白安合體福利熊、大全熊開唱。（圖／相信音樂提供）

點燈儀式後，舞台氛圍持續升溫，白安、鼓鼓、蕭秉治溫暖接力獻唱。白安首先帶來日前發行〈星期八〉以及〈路邊野餐〉，鼓鼓與蕭秉治分別帶來暖心的〈當我變成我們〉和〈520〉，用滿滿的愛意包圍現場觀眾；兩人更現場組起「雙人創作團體」GX合唱新歌〈超人披風〉，鼓鼓化身「聖誕超人」特別走下台跟社福團體的小朋友們一起拍照、合唱。

蕭秉治×鼓鼓化身聖誕超人陪弱勢前行。（圖／相信音樂提供）

最後，白安、鼓鼓、蕭秉治首次三人合體，驚喜獻唱 2025 年版〈聖誕夜驚魂〉，全場歌迷跟著大合唱，他們也預告12月初發行的聖誕特輯，將收錄白安、鼓鼓重新詮釋經典歌曲，而蕭秉治新曲〈恆星〉也將收錄其中，用歡樂的音樂正式進入溫韾聖誕季。

繼點燈儀式後，白安、鼓鼓、蕭秉治也預告將與蘇慧倫、Energy、丁噹等重量級卡司相約在12月24日晚上8點，於大全聯內湖店舉行《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，以溫暖而有力量的歌聲陪伴大家歡度佳節，並將捐贈善款給予社會上有需要的對象，將現場的感動與溫暖化作支持社福團體的力量，陪伴更多人度過寒冬。



