白宮也修圖 抗議者面無表情被擅改為痛哭流涕

美國白宮的X帳號22日公布一張被修改過的照片，顯示一名在明尼蘇達州被捕的抗議人士痛哭流涕，但並未註明這張逼真的照片是經過修圖。

這張被編輯過的照片人物是阿姆斯壯(Nekima Levy Armstrong)，她和另外2人因為涉嫌在反對打壓移民的抗議中擾亂教堂活動而被捕。這張照片說明了美國總統川普(Donald Trump)政府，是如何日益使用深偽(deepfakes)或人工智慧(AI)影像來提出政治論點。

美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)22日上午在X發布的照片，顯示阿姆斯壯被捕時神情平靜而且面無表情。

白宮在大約30分鐘後在X平台發布了相同的照片，但阿姆斯壯的臉在經過修圖後嘴巴張開、皺起眉頭啜泣。照片的標題打上了「被捕」(ARRESTED)，並稱這名女性是「極左派煽動者」。

白宮上傳的這張照片並未註明經過編輯。目前不清楚它透過AI工具或其他修圖軟體來作出修改。

在法新社詢問此事時，白宮將提問導向了白宮副傳播主任杜爾(Kaelan Dorr)在X的一則發文，他默認了這張照片經過修改。

杜爾在文中指出，「我要再次向那些本能反應地、為我們國家犯下令人髮指罪行者辯護的人們傳達這項訊息」。他轉發了白宮對阿姆斯壯的修圖貼文，表示「將會繼續執法。這些梗圖(memes)也將繼續流傳。感謝對此事的關注」。

多位用戶在白宮的貼文下，質疑為何修圖讓阿姆斯壯看起來在哭。

聖母大學(University of Notre Dame)專家施瑞爾(Walter Scheirer)表示，在這個深偽和AI的時代，這類經過修圖的照片如今在黨派政治中尋常可見。「他們經常藉此來羞辱反對人士或以一些誇張的政治言論來和政治基本盤產生共鳴」。

施瑞爾說，人們可以將此視為報紙政治漫畫的現代版，但透過政府官方管道來發布，明顯缺乏了應有的禮儀。

在重返白宮的第一年，川普加強力道在自家的「真實社群」(Truth Social)和其他平台上，使用極為逼真但偽造的圖像，並經常藉此來美化自己、嘲諷批評者。(編輯:柳向華)