白宮公布協議細節 陸4承諾10行動

「川習會」在韓國舉行後，白宮1日發布「事實清單」（Fact Sheet），說明更多陸美貿易協議細節，北京做出取消稀土管制等4項承諾，並將採取10個行動；美國則會採取將對大陸芬太尼關稅減半至10％等4個行動。這些內容，多數已在日前曝光。

事實清單指出，大陸4項承諾分別是，一、停止將用於製造芬太尼的先驅化學品輸入美國；二、實質取消現行或即將祭出的稀土、其他關鍵礦產出口管制；三、停止報復美國半導體製造商及其他主要美國企業；四、對美國大豆及其他農產品出口開放大陸市場。

大陸將採取的10項行動為，首先將暫停10月9日宣布、對全球實施的稀土擴大管制及相關措施；其次是將向美國終端用戶及全球供應商發放稀土、鎵、鍺、銻、石墨出口許可，這項通用許可代表大陸分別於2025年4月、2022年10月實施的管制將「實質上取消」；另將採取重大措施終止芬太尼流入美國。

此外，大陸將暫停今年3月4日以來宣布的所有報復性關稅，包括對美國農產品徵收的關稅；同時將暫停或取消自今年3月4日起，對美國採取的所有非關稅報復措施；並將在2025年最後2個月採購至少1200萬噸美國大豆，之後3年每年至少採購2500萬噸；另將採取適當措施，確保安世半導體在大陸的工廠恢復生產，繼續出口晶片。

大陸也將取消因應美對陸在海運、物流及造船領域進行「壟斷」調查而採取的報復措施，並延長對美進口商品實施的市場關稅豁免程序，效期延至明年底，最後就是終止針對美國半導體供應鏈企業的各項調查。

美國將採取4項行動則有自11月10日起，降低芬太尼關稅，由20％稅率降低10％，並暫停對大陸商品實施對等關稅直到2026年11月10日，在此期間，現行的10％對等關稅將繼續有效。

此外，進一步延長部分301條款關稅豁免效期至明年11月10日，並暫停實施「擴大終端用戶管控，以涵蓋特定實體相關公司」的臨時最終規則一年，以及對陸壟斷海事、物流及造船業進行301調查後所採取的相應措施。