白宮公布宴會廳捐款者名單 官員：無外國個人或實體

美聯社12日報導，美國總統川普(Donald Trump)表示，斥資3億美元打造的白宮宴會廳將「100%由我和我的一些朋友」支付。而白宮則公布了一份37位捐助者的名單，包括亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、Meta創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)等億萬富豪都榜上有名。

根據白宮的名單，宴會廳的捐贈者包括加密貨幣億萬富豪、慈善組織、球隊老闆、財力雄厚的金融家、科技業巨擘、媒體公司、共和黨長期金主、以及川普在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)的一些鄰居。

但這份名單並不完整，例如並未包括已提出要為宴會廳捐贈HVAC空調系統的開利集團(Carrier Group)，還有曾公開談論過捐贈的輝達(Nvidia)執行長黃仁勳(Jensen Huang)。

此外，白宮沒有提及每位捐款者的金額，也幾乎沒有人想要透露。在接獲美聯社的聯繫時，也只有極少數人對此發表評論。

一位白宮高層官員表示，自從10月首次公開名單之後，如今這份名單已經又擴增了，但有些公司在根據財務披露規定必須公開之前，並不想對外透露公司名稱。

這位要求匿名的官員說，捐款者中沒有外國的個人或實體。