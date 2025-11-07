白宮公布峰會習近平笑瞇了眼照片 中國民眾看不到
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）白宮公布釜山峰會上中國領導人習近平一張笑瞇了眼照片，這與他向來嚴肅權威的形象大異其趣，引發熱議。然而，大多數中國民眾在國內看不到習近平罕見露出笑容的畫面。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國國家主席習近平一向以嚴肅穩重著稱，鮮少公開展露笑容，這主要是因為中國政府及國家媒體長期致力於塑造他嚴肅、權威的形象。
然而，白宮在美中釜山峰會後公布一組照片，呈現了習近平不同的一面。
在峰會上，美國總統川普和習近平面對面而坐，身旁是各自的官員。在一張照片中，川普伸出手臂越過談判桌，向習近平展示一張手卡，手卡上的內容不明。
另一張照片中，習近平雙眼微閉、露出笑容，身旁的外交部長王毅也在笑。這些照片是否按照時間順序排列，目前尚不清楚。
白宮公布的照片呈現了習近平的另一面，而這一面在中國官方媒體發布的畫面中幾乎看不到。
此外，路透社捕捉到習近平在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會期間與韓國總統李在明互換禮物時開玩笑的畫面，李在明送給習近平一塊圍棋用的木製棋盤，而習近平則回贈兩支中國製的小米手機。
當李在明問道：「通訊安全如何？」時，這個問題讓習近平與在場人士都笑了起來。習近平並笑著回應：「你可以檢查是否有後門。」
習近平這兩次少見的輕鬆互動，與他在國內精心塑造的形象形成鮮明對比。
習近平露出笑容的畫面之所以罕見，原因在於他不僅嚴格限制中國的言論自由，也嚴密掌控資訊流通，進而控制自身形象。任何不符合政府敘事的畫面或報導，都可能被審查機構迅速刪除。（編譯：嚴思祺）1141107
